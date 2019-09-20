Китайцам будут продавать Haval F7 с российским триколором

Внешне такой F7 можно отличить от обычного кроссовера по особому золотистому цвету кузова и шильдикам, указывающим на принадлежность к ограниченной серии. Они выполнены в виде цифры 70, причем семерка расшита в цвета российского триколора.
Для спецверсии предусмотрен расширенный набор оборудования, который включает активный круиз-контроль с функцией автопилота, мультимедийную систему с голосовым управлением, а также системы слежением за усталостью водителя и распознания дорожных знаков.
В Китае цены на спецверсию начинаются от 153 700 юаней (примерно 1,4 миллиона рублей). F7 комплектуется турбодвигателем 2.0 мощностью 224 лошадиные силы в тандеме с «роботом» и системой полного привода.
Haval F7 для российского рынка собирают на мощностях недавно открывшегося завода в Тульской области. Кроссовер предлагается в двух модификациях: с 1,5-литровым турбомотором либо наддувным агрегатом объемом два литра, передним или полным приводом. Цены варьируются в диапазоне от 1 449 000 до 1 819 000 рублей.