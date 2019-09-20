Китайцам будут продавать Haval F7 с российским триколором

Для спецверсии предусмотрен расширенный набор оборудования, который включает активный круиз-контроль с функцией автопилота, мультимедийную систему с голосовым управлением, а также системы слежением за усталостью водителя и распознания дорожных знаков.

В Китае цены на спецверсию начинаются от 153 700 юаней (примерно 1,4 миллиона рублей). F7 комплектуется турбодвигателем 2.0 мощностью 224 лошадиные силы в тандеме с «роботом» и системой полного привода.