В России появится топовая версия китайского внедорожника Haval F7

Основным отличием топовой комплектации станут электронные помощники. Например, в оснащении появятся системы мониторинга слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом, распознавания дорожных знаков, предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу, автоматического управления дальним светом, а также адаптивный круиз-контроль с возможностью распознавания пешеходов.

Визуально новинку можно отличить по новым легкосплавным 19-дюймовым колесным дискам и хромированной решетке радиатора. В интерьере появится цифровая приборная панель, контроллер управления «мультимедийкой» и беспроводная зарядка.