В России появится топовая версия китайского внедорожника Haval F7

Основным отличием топовой комплектации станут электронные помощники. Например, в оснащении появятся системы мониторинга слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом, распознавания дорожных знаков, предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу, автоматического управления дальним светом, а также адаптивный круиз-контроль с возможностью распознавания пешеходов.
Визуально новинку можно отличить по новым легкосплавным 19-дюймовым колесным дискам и хромированной решетке радиатора. В интерьере появится цифровая приборная панель, контроллер управления «мультимедийкой» и беспроводная зарядка.
В моторной гамме будут представлены уже знакомый отечественному рынку двухлитровый турбомотор отдачей 190 лошадиных сил и трансмиссия с двойным сцеплением. В продажу новая комплектация поступит во второй половине августа 2020 года, стоимость будет объявлена ближе к старту продаж.
Обычный Haval F7 стоит от 1 489 000 рублей, а его купеобразная версия – от 1 539 000 рублей.