Российский купе-кроссовер Haval: стали известны сроки начала продаж

Салон F7x будет отличаться от модели F7 более богатым оснащением: ожидается, что кросс-купе получит виртуальную панель приборов, а также шайбу управления ездовыми режимами и медиасистемой на центральном тоннеле.

Оба вседорожника будут оснащаться турбомоторами Great Wall объёмом 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 и 190 лошадиных сил соответственно. Силовые агрегаты сочетаются только с семиступенчатым преселективным «роботом». Привод — передний или полный.