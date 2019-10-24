Российский купе-кроссовер Haval: стали известны сроки начала продаж

Известно, что вседорожник Haval F7x технически будет полностью идентичен «обычной» версии F7. Разницу в потребительских характеристиках обеспечит более приземистый силуэт. Кросс-купе будет на пять миллиметров короче кроссовера, на 35 миллиметров ниже и на 68 килограммов тяжелее. Таким образом длина Haval F7x составит 4615 миллиметров, а снаряжённая масса — 1756 килограммов.
Салон китайского Haval H7x
Салон F7x будет отличаться от модели F7 более богатым оснащением: ожидается, что кросс-купе получит виртуальную панель приборов, а также шайбу управления ездовыми режимами и медиасистемой на центральном тоннеле.
Оба вседорожника будут оснащаться турбомоторами Great Wall объёмом 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 и 190 лошадиных сил соответственно. Силовые агрегаты сочетаются только с семиступенчатым преселективным «роботом». Привод — передний или полный.
Цена Haval F7x пока держится в секрете, но несомненно, что кросс-купе будет дороже обычного F7. В Китае разница между базовыми версиями вседорожников Haval составляет 10 тысяч юаней — около 90 тысяч рублей по текущему курсу. Цены на Haval F7 в России варьируются в пределах от 1 миллиона 449 тысяч рублей до 1 миллиона 819 тысяч рублей.