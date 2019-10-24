Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:17

Российский купе-кроссовер Haval: стали известны сроки начала продаж

Журналистам удалось узнать подробности о новом Haval F7x

© Haval
Купеобразный вседорожник Haval F7x тульской сборки поступит в продажу в России в первой половине ноября, сообщила пресс-служба бренда. По информации портала «Китайские автомобили», презентация модели пройдёт на российском заводе Haval 30 октября. Тогда же будут объявлены комплектации и цены новинки.

Известно, что вседорожник Haval F7x технически будет полностью идентичен «обычной» версии F7. Разницу в потребительских характеристиках обеспечит более приземистый силуэт. Кросс-купе будет на пять миллиметров короче кроссовера, на 35 миллиметров ниже и на 68 килограммов тяжелее. Таким образом длина Haval F7x составит 4615 миллиметров, а снаряжённая масса — 1756 килограммов.

Салон китайского Haval H7x

Салон F7x будет отличаться от модели F7 более богатым оснащением: ожидается, что кросс-купе получит виртуальную панель приборов, а также шайбу управления ездовыми режимами и медиасистемой на центральном тоннеле.

Оба вседорожника будут оснащаться турбомоторами Great Wall объёмом 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 и 190 лошадиных сил соответственно. Силовые агрегаты сочетаются только с семиступенчатым преселективным «роботом». Привод — передний или полный.

Цена Haval F7x пока держится в секрете, но несомненно, что кросс-купе будет дороже обычного F7. В Китае разница между базовыми версиями вседорожников Haval составляет 10 тысяч юаней — около 90 тысяч рублей по текущему курсу. Цены на Haval F7 в России варьируются в пределах от 1 миллиона 449 тысяч рублей до 1 миллиона 819 тысяч рублей.

Источник: Китайские автомобили