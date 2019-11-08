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10:15

Объявлены цены на купе-кроссовер Haval F7x в России

Новинка выходит на российский рынок со стартовым ценником 1,5 миллиона рублей

Компания Haval назвала стоимость модели F7x, сборка которой налажена на заводе в Тульской области. Цены на кросс-купе стартуют от 1 549 000 рублей – столько же стоит и обычный кроссовер Haval F7, с которым новинку роднит не только платформа, но и вся техническая начинка.

Модель встала на конвейер тульского завода в середине октября. Новинка доступна в двух модификациях – с бензиновыми моторами объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 и 190 лошадиных сил соответственно. Оба агрегата сочетаются с семидиапазонным «роботом».

От F7 купе-кроссовер отличается скошенной к задним стойкам крышей и габаритами: он на пять миллиметров короче и на 35 миллиметров ниже при равной ширине и одинаковой колесной базе.

По собственной информации «Мотора», с января по октябрь 2019 года Haval реализовал в России более 8,5 тысячи новых автомобилей. Самой продаваемой моделью марки является H6, которая за десять месяцев была продана в количестве 4,9 тысячи экземпляров. На втором месте по популярности F7 с результатом 1,8 тысячи проданных машин.