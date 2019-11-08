Объявлены цены на купе-кроссовер Haval F7x в России

Модель встала на конвейер тульского завода в середине октября. Новинка доступна в двух модификациях – с бензиновыми моторами объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 и 190 лошадиных сил соответственно. Оба агрегата сочетаются с семидиапазонным «роботом».

От F7 купе-кроссовер отличается скошенной к задним стойкам крышей и габаритами: он на пять миллиметров короче и на 35 миллиметров ниже при равной ширине и одинаковой колесной базе.