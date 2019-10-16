Haval начал собирать в России новую модель

Ранее на Haval F7x было выдано Одобрение типа транспортного средства. Из этого документа стало известно, что на российском рынке купеобразный кроссовер предложат с двумя моторами объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 и 190 лошадиных сил соответственно, которые работают в паре с семиступенчатым «роботом». Те же двигатели устанавливаются на Haval F7.
От F7 версия с кузовом в стиле купе отличается не только наклоном крыши, но и габаритами: он на пять миллиметров короче и на 35 миллиметров ниже при равной ширине и одинаковой колесной базе. Цены на автомобиль объявят ближе к старту продаж.
По собственной информации «Мотора», с момента появления на рынке F7 в мае этого года было продано 1234 экземпляра. Однако наиболее востребованной моделью остается Haval H6, который разошелся в количестве 4292 экземпляров.
Всего с января по октябрь 2019 года компания реализовала в России чуть больше семи тысяч новых автомобилей.