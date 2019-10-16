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16:06

Haval начал собирать в России новую модель

На заводе марки в Тульской области стартовало серийное производство кроссовера F7x

На конвейер Тульского предприятия Haval встала новинка – кросс-купе F7x, сообщает пресс-служба представительства китайского бренда. Модель официально представят в ближайшее время, после чего начнется отгрузка автомобилей дилерам.

Ранее на Haval F7x было выдано Одобрение типа транспортного средства. Из этого документа стало известно, что на российском рынке купеобразный кроссовер предложат с двумя моторами объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 и 190 лошадиных сил соответственно, которые работают в паре с семиступенчатым «роботом». Те же двигатели устанавливаются на Haval F7.

От F7 версия с кузовом в стиле купе отличается не только наклоном крыши, но и габаритами: он на пять миллиметров короче и на 35 миллиметров ниже при равной ширине и одинаковой колесной базе. Цены на автомобиль объявят ближе к старту продаж.

По собственной информации «Мотора», с момента появления на рынке F7 в мае этого года было продано 1234 экземпляра. Однако наиболее востребованной моделью остается Haval H6, который разошелся в количестве 4292 экземпляров.

Всего с января по октябрь 2019 года компания реализовала в России чуть больше семи тысяч новых автомобилей.