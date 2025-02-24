Рассекречен новый кроссовер Haval F8, который ждут в России

Xiaolong Max должен был выйти на наш рынок еще осенью 2024 года, и считанные экземпляры даже ввезли в страну по параллельному импорту. Это были кроссоверы, оснащенные гибридной установкой, в составе которой 1,5-литровый ДВС и электромотор на задней оси. Привод полный, а емкость батареи составляет 20 киловатт-часов — она обеспечивает запас хода 83 километра на чистом электричестве.

Официального запуска Xiaolong Max первого поколения мы так и не дождались, вероятно, именно по причине того, что Haval уже готовился к запуску модели второй генерации.