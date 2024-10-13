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Опубликовано 13 октября 2024, 14:14
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Новый Haval H5 пришел в Казахстан: гораздо дешевле, чем в России

Большой рамный внедорожник у соседей оказался намного доступнее
Новый Haval H5 пришел в Казахстан: гораздо дешевле, чем в России. На официальном сайте haval-motor.kz появился прайс-лист полноразмерного китайского вездехода. В Казахстане предложили только бензиновые Haval H5 с полным приводом, цены варьируются в диапазоне 16-17 миллионов тенге (3,16-3,36 миллиона рублей). В нашей стране «пятёрка» с идентичной техникой в сопоставимых комплектациях стоит на 17-19% больше: от 3,7 до 4,0 миллиона рублей.
Новый Haval H5 пришел в Казахстан: гораздо дешевле, чем в России
© Haval
Сергей Ильин

Комплектации российского и казахстанского Haval H5 одинаковые: даже названия менять не стали. У бензинового внедорожника под капотом 2,0-литровый турбомотор (200 сил, 380 Нм), который сочетается с 8-ступенчатым автоматом ZF и жестко подключаемым полным приводом. В нашей стране ещё есть дизельная версия с турбомотором аналогичного объёма (150 сил. 400 Нм), но она дороже ещё на 300 тысяч рублей.

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Впрочем, самые доступные цены на Haval H5 в Китае. Там внедорожник с бензиновым двигателем, автоматом и полным приводом можно взять за 153 тысячи юаней (эквивалент 2,07 миллиона рублей), а утилитарную версию с «механикой» и задними ведущими колёсами с учётом скидок реально приобрести за 118 тысяч юаней (1,59 миллиона рублей). Однако повод для оптимизма есть.

Дело в том, что Haval H5 показывали руководству МВД в числе машин, одобренных для госзакупок. Это значит, что рамный внедорожник могут начать производить на заводе в Тульской области: в таком случае рост цен удастся сдержать, а при достаточной локализации возможны даже прямые скидки.

Источник:haval-motor.kz
Автор:Сергей Ильин
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#Haval
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