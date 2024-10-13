Новый Haval H5 пришел в Казахстан: гораздо дешевле, чем в России

Новый Haval H5 пришел в Казахстан: гораздо дешевле, чем в РоссииБольшой рамный внедорожник у соседей оказался намного доступнее
Комплектации российского и казахстанского Haval H5 одинаковые: даже названия менять не стали. У бензинового внедорожника под капотом 2,0-литровый турбомотор (200 сил, 380 Нм), который сочетается с 8-ступенчатым автоматом ZF и жестко подключаемым полным приводом. В нашей стране ещё есть дизельная версия с турбомотором аналогичного объёма (150 сил. 400 Нм), но она дороже ещё на 300 тысяч рублей.
Впрочем, самые доступные цены на Haval H5 в Китае. Там внедорожник с бензиновым двигателем, автоматом и полным приводом можно взять за 153 тысячи юаней (эквивалент 2,07 миллиона рублей), а утилитарную версию с «механикой» и задними ведущими колёсами с учётом скидок реально приобрести за 118 тысяч юаней (1,59 миллиона рублей). Однако повод для оптимизма есть.
Дело в том, что Haval H5 показывали руководству МВД в числе машин, одобренных для госзакупок. Это значит, что рамный внедорожник могут начать производить на заводе в Тульской области: в таком случае рост цен удастся сдержать, а при достаточной локализации возможны даже прямые скидки.