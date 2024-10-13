Новый Haval H5 пришел в Казахстан: гораздо дешевле, чем в России

Комплектации российского и казахстанского Haval H5 одинаковые: даже названия менять не стали. У бензинового внедорожника под капотом 2,0-литровый турбомотор (200 сил, 380 Нм), который сочетается с 8-ступенчатым автоматом ZF и жестко подключаемым полным приводом. В нашей стране ещё есть дизельная версия с турбомотором аналогичного объёма (150 сил. 400 Нм), но она дороже ещё на 300 тысяч рублей.