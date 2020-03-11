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11:41

Появились подробности о рамном внедорожнике Haval для России

Модель H5 получит бензиновый мотор и «механику»

Great Wall Hover
Внедорожник Haval H5 российской сборки получил Одобрение типа транспортного средства. Из документа, появившегося в базе Росстандарта, следует, что модель предложат с безальтернативной бензиновой 177-сильной «турбочетверкой», шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

Производство модели налажено на заводе Haval в Тульской области, где также собирают внедорожник H9, кроссовер F7 и его купеобразную версию Fx7. В числе потенциальных конкурентов новинки – российский UAZ Patriot, который комплектуется 150-сильным мотором объемом 2,7 литра и стоит от 819 900 рублей. Цены на Haval H5 объявят ближе к старту продаж, который, как ожидается, состоится в середине апреля.

Из ОТТС следует, что в список оснащения Haval H5 войдут парктроник, камера заднего вида, люк, датчики света и дождя, кожаный салон и круиз-контроль. Для водительского кресла предусмотрены электрорегулировки.

Для модели H5 это возвращение на российский рынок – внедорожник построен на базе Great Wall Hover, который продавался в стране с 2005 года. Сборка новинки на мощностях тульского предприятия стартовала в феврале этого года на одной линии со «страшим» H9, вставшим на конвейер 28 октября 2019 года.

Источник: Росстандарт