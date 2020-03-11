Появились подробности о рамном внедорожнике Haval для России

Производство модели налажено на заводе Haval в Тульской области, где также собирают внедорожник H9, кроссовер F7 и его купеобразную версию Fx7. В числе потенциальных конкурентов новинки – российский UAZ Patriot, который комплектуется 150-сильным мотором объемом 2,7 литра и стоит от 819 900 рублей. Цены на Haval H5 объявят ближе к старту продаж, который, как ожидается, состоится в середине апреля.

Из ОТТС следует, что в список оснащения Haval H5 войдут парктроник, камера заднего вида, люк, датчики света и дождя, кожаный салон и круиз-контроль. Для водительского кресла предусмотрены электрорегулировки.