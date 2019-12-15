Haval приступил к продажам «заряженного» кроссовера H6 GT

Внешне спортивный H6 GT можно узнать по оранжево-красным тормозным суппортам, зачерненной окантовке стекол, оригинальной радиаторной решётке, шильдикам и 19-дюймовым антрацитовым колёсным дискам. Пока топ-версию можно заказать только с чёрным или красным цветом кузова.
autohome.com.cn
Интерьер «заряженной» модификации отличается яркими вставками на кожаных сиденьях и дверных картах, причём в «марсианском» красном цвете можно заказать обивку кресел целиком. Внимательный взгляд также заметит логотипы GT и обязательные подрулевые лепестки переключения передач.
Фото: autohome.com.cn
Китайские мотористы утверждают, что «турбочетвёрка» под капотом H6 GT сравнима по характеристикам с лучшими немецкими и японскими моторами. Вероятно, новый двухлитровый силовой агрегат заменит прежний 197-сильный двигатель того же объёма.
Цены на Haval H6 GT в Китае стартуют со 130 тысяч юаней (около 1,17 миллиона рублей) за базовую версию Championship Edition. Максимально укомплектованный кроссовер оценён в 141 тысячу юаней (около 1,27 миллиона рублей).
Для сравнения в России за 1 миллион 127 тысяч рублей можно приобрести базовый вседорожник Haval H6 прошлого поколения с 6-ступенчатой «механикой» и турбомотором 1.5 мощностью 143 лошадиные силы. Гамма Haval в нашей стране состоит из шести кроссоверов и вседорожников, причём модели F7, F7x и H9 локализованы на заводе в Тульской области.