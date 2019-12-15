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22:22

Haval приступил к продажам «заряженного» кроссовера H6 GT

Китайская марка вывела на внутренний рынок спортивный H6

© autohome.com.cn
Сергей Ильин
В Китае стартовали продажи топ-версии Haval H6 GT с форсированным до 224 лошадиных сил (385 Нм крутящего момента) двухлитровым турбомотором. Силовой агрегат сочетается с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями, что позволяет переднеприводному кроссоверу разгоняться с места до 100 километров в час за 7,6 секунды.

Внешне спортивный H6 GT можно узнать по оранжево-красным тормозным суппортам, зачерненной окантовке стекол, оригинальной радиаторной решётке, шильдикам и 19-дюймовым антрацитовым колёсным дискам. Пока топ-версию можно заказать только с чёрным или красным цветом кузова.

autohome.com.cn

Интерьер «заряженной» модификации отличается яркими вставками на кожаных сиденьях и дверных картах, причём в «марсианском» красном цвете можно заказать обивку кресел целиком. Внимательный взгляд также заметит логотипы GT и обязательные подрулевые лепестки переключения передач.

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Фото: autohome.com.cn

Китайские мотористы утверждают, что «турбочетвёрка» под капотом H6 GT сравнима по характеристикам с лучшими немецкими и японскими моторами. Вероятно, новый двухлитровый силовой агрегат заменит прежний 197-сильный двигатель того же объёма.

Цены на Haval H6 GT в Китае стартуют со 130 тысяч юаней (около 1,17 миллиона рублей) за базовую версию Championship Edition. Максимально укомплектованный кроссовер оценён в 141 тысячу юаней (около 1,27 миллиона рублей).

Для сравнения в России за 1 миллион 127 тысяч рублей можно приобрести базовый вседорожник Haval H6 прошлого поколения с 6-ступенчатой «механикой» и турбомотором 1.5 мощностью 143 лошадиные силы. Гамма Haval в нашей стране состоит из шести кроссоверов и вседорожников, причём модели F7, F7x и H9 локализованы на заводе в Тульской области.

Источник: Autohome.com.cn