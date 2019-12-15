Haval приступил к продажам «заряженного» кроссовера H6 GT

Цены на Haval H6 GT в Китае стартуют со 130 тысяч юаней (около 1,17 миллиона рублей) за базовую версию Championship Edition. Максимально укомплектованный кроссовер оценён в 141 тысячу юаней (около 1,27 миллиона рублей).

Для сравнения в России за 1 миллион 127 тысяч рублей можно приобрести базовый вседорожник Haval H6 прошлого поколения с 6-ступенчатой «механикой» и турбомотором 1.5 мощностью 143 лошадиные силы. Гамма Haval в нашей стране состоит из шести кроссоверов и вседорожников, причём модели F7, F7x и H9 локализованы на заводе в Тульской области.