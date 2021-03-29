Haval H9 станет подзаряжаемым гибридом

Внешне гибридный H9 можно отличить от обычного по дополнительному лючку, за которым спрятаны слоты для зарядки. В движение его будет приводит установка, включающая 2,0-литровый бензиновый турбомотор E20N 2.0T и электродвигатель. Ожидается, что на одной электроэнергии H9 сможет проезжать до 200 километров.
Пока же Haval H9 доступен только с двигателями внутреннего сгорания. Например, в России внедорожник можно купить с бензиновым либо дизельным агрегатом объемом 2,0 литра, которые выдают 218 и 190 лошадиных сил. Внедорожники для нашего рынка собирают на заводе Haval в Тульской области, а цены на модель начинаются от 2,6 миллиона рублей.
Haval H9: сделано в России. Тестируем семиместный рамный внедорожник, который теперь выпускают под Тулой
В начале марта появились подробности о Haval H9 нового поколения: внедорожник, известный пока под кодовым названием Р03, должен встать на конвейер уже осенью 2021 года. По неофициальны данным, в основу модели ляжет новая платформа, на которой построен рамный Wey Tank 300.