Haval обновил рамный внедорожник H9

Внешне рестайлинговый Haval H9 можно опознать по фарам со светодиодными модулями и уменьшившейся в размерах решетке радиатора. В салоне появились кресла с ромбовидной прострочкой, виртуальная панель приборов и новая мультимедийная система с дисплеем диагональю девять дюймов, улучшенной графикой и логикой работы.