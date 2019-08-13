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13:40

Haval обновил рамный внедорожник H9

Отныне модель комплектуется передним межколесным дифференциалом

© Фото: autohome.com.cn
Бренд Haval вывел на китайский рынок обновленный рамный внедорожник H9. Модель получила измененную переднюю часть кузова со светодиодными фарами, передний межколесный дифференциал и внедорожный круиз-контроль.

Внешне рестайлинговый Haval H9 можно опознать по фарам со светодиодными модулями и уменьшившейся в размерах решетке радиатора. В салоне появились кресла с ромбовидной прострочкой, виртуальная панель приборов и новая мультимедийная система с дисплеем диагональю девять дюймов, улучшенной графикой и логикой работы.

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Фото: Фото: autohome.com.cn

Однако самые важные изменения пришлись на техническую часть: Haval H9 начали оснащать межколесной блокировкой Eaton в передней оси и улучшающей маневренность функцией подтормаживания заднего внутреннего по отношению к повороту колеса. Вдобавок в перечне оборудования появился внедорожный круиз-контроль, работающий на скорости 5-12 километров в час.

Фото: price.pcauto.com.cn

Под капотом обновленного H9 установлена бензиновая «турбочетверка» объемом 2,0 литра, выдающая 224 лошадиные силы и 385 Нм крутящего момента. Двигатель может работать на АИ-92 и соответствует местному экологическому стандарту. Восьмиступенчатый «автомат» ZF и полноприводная трансмиссия с понижающей передачей остались прежними.

Дорестайлинговый Haval H9 продается в России по цене от 2 608 000 рублей за версию с двухлитровым бензиновым турбомотором. Внедорожник с дизелем обойдется минимум в 2 673 300 рублей.