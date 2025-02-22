У российской полиции появился Haval Jolion с решетками на окнах

Базовый переднеприводный Haval Jolion стоит 2,05 миллиона рублей, а УАЗ «Патриот» от 1,78 миллиона рублей, вдобавок, отечественный рамный внедорожник больше и бывает только с полным приводом. Однако в больших городах проходимость и меньшая цена не всегда являются определяющими критериями, поэтому теоретически китайские кроссоверы в ППС могут стать столь же массовыми, как Haval F7 для ДПС.