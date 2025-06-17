В Калуге готовятся к производству Haval M6 по полному циклу

На заводе в Калуге уже установлены аноды и выпрямители для катафорезной ванны, а также роботы для нанесения лакокрасочных покрытий. Грунт, базовое покрытие и лак будут наноситься в автоматическом режиме. Также в цеху предусмотрены камеры для антикоррозионной обработки внутренних поверхностей кузова и дверей, нанесения мастики и антигравия.