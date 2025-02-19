Haval M6 окончательно перебрался на завод в Калуге

Haval M6 окончательно перебрался на завод в КалугеПрежде модель выпускали на предприятии Haval в Тульской области
M6 — одна из самых доступных моделей Haval на российском рынке, по состоянию на середину февраля она стоит от 2 179 000 до 2 299 000 рублей (цены указаны за машины 2024 года). Кроссовер длиной 4,66 метра при колесной базе 2,68 метра доступен с мотором объемом 1,5 литра мощностью 143 лошадиные силы в связке с «механикой» либо «роботом».
О том, что производство кроссоверов M6 перенесут с головного тульского завода Haval в Калугу, стало известно еще в конце прошлого года. Предполагается, что освободившиеся после этого мощности будут использованы для наращивания объемов выпуска наиболее востребованных моделей или для производства новой.
Что же касается завода в Тульской области, то там сейчас производятся F7, Dargo и Jolion. За 2024 год площадка выпустила 130 тысяч автомобилей при годовой мощности в 150 тысяч.
Калужский завод «Автомобильные технологии» прежде назывался «ПСМА Рус», а владели им Mitsubishi (30 процентов) и Stellantis (70 процентов). До весны 2022 года там собирали Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, Peugeot 408 и Citroen C4 образца 2017 года, а также коммерческие автомобили Peugeot (Traveller, Expert, Partner), Opel (Combo, Zafira, Vivaro) и Citroen (SpaceTourer, Jumpy, Berlingo).