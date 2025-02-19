Haval M6 окончательно перебрался на завод в Калуге

О том, что производство кроссоверов M6 перенесут с головного тульского завода Haval в Калугу, стало известно еще в конце прошлого года. Предполагается, что освободившиеся после этого мощности будут использованы для наращивания объемов выпуска наиболее востребованных моделей или для производства новой.

Что же касается завода в Тульской области, то там сейчас производятся F7, Dargo и Jolion. За 2024 год площадка выпустила 130 тысяч автомобилей при годовой мощности в 150 тысяч.