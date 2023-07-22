В России стартовали продажи нового дешевого кроссовера Haval

Однако у Haval M6 всего две подушки безопасности, безальтернативный тканевый салон, нет подогревов лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а ещё новинка не попадает под госпрограммы. Зато по вместимости «шестёрке» нет равных: объём багажника аж 808 литров!