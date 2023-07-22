В России стартовали продажи нового дешевого кроссовера HavalСтартовую цену удалось удержать в пределах двух миллионов рублей
В России стартовали продажи нового дешевого кроссовера Haval. В представительстве китайской марки объявили о начале поставок Haval M6 — бюджетной модели длиной 4664 миллиметра. Новинка предлагается только с передним приводом и 1,5-литровым турбомотором (143 силы, 202 Нм). Базовая версия оснащается 6-ступенчатой «механикой», опция — 7-ступенчатый преселективный «робот». Комплектация фиксированная, выбирать можно только цвет (белый, серый или чёрный).
Haval M6 по размерам сравним с кроссовером F7, но по цене «шестёрка» ближе к компактному Jolion. Базовая версия стоит 1 949 000 рублей, модификация с «роботом» обойдётся в 2 099 000 рублей. Кроссовер китайской сборки адаптирован к российским условиям: заявлены заводской антикор, более износостойкий пластик и оцинкованные кузовные элементы.
Не придётся доплачивать за 17-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодную оптику, бесключевой доступ, медиасистему с 10,25-дюймовым тачскрином, климат- и круиз-контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал, а также систему стабилизации.
Однако у Haval M6 всего две подушки безопасности, безальтернативный тканевый салон, нет подогревов лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а ещё новинка не попадает под госпрограммы. Зато по вместимости «шестёрке» нет равных: объём багажника аж 808 литров!
В актуальной российской линейке Haval новый M6 является самым доступным кроссовером: если не учитывать скидки, то новинка стоит столько же, сколько базовый Jolion. Однако на Haval Jolion пока распространяются спецпредложения, и модель тульской сборки можно приобрести, сэкономив до 100 тысяч рублей.