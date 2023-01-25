Haval анонсировал новую модель для России

Haval H6 третьей генерации дебютировал в Китае еще в 2020 году, а в прошлом году добрался до Казахстана, откуда его уже начали возить в Россию по параллельному импорту. Причем россиянам продавцы предлагают новинку с внушительной наценкой: к примеру, в декабре ввезли партию H6 стоимостью до трех миллионов рублей, в то время как в Казахстане за машины просят от 12 990 000 тенге или 1,8 миллиона рублей.

Haval H6 построен на модульной платформе L.E.M.O.N., упрощенная версия которой лежит в основе Jolion. Вариант для казахстанского рынка предлагается с двумя моторами на выбор. Первый — это 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил в паре с семиступенчатым «роботом», второй — мотор 2.0, выдающий 204 силы, что больше, чем у Haval Dargo. Привод передний либо полный.