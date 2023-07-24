Haval запустит производство комплектующих под Тулой

Согласно условиям специального инвестконстракта, который Haval заключил с Минпромторгом РФ осенью 2020 года, китайская компания намерена в течение шести лет локализовать в России 80 процентов производства.

Рядом с автосборочной площадкой бренда в Тульской области в настоящее время строится моторный завод, который будет выпускать двигатели для более чем 90 процентов автомобилей Haval, представленных на российском рынке. Кроме того, ранее заявлялось о планах создания в России Центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.