Российскому заводу Haval понадобились дополнительные миллиарды

Как и предполагалось ранее, на предприятии будет осуществляться выпуск кроссоверов. Пока же с конвейера сходит только одна модель – Haval F7. В будущем машины китайского бренда получат двигатель, коробку, электронные блоки и системы управления российской сборки.

Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что объем налогов в рамках реализации проекта составит более 90 миллиардов рублей, а количество создаваемых рабочих мест достигнет 877.