Российскому заводу Haval понадобились дополнительные миллиарды

Как и предполагалось ранее, на предприятии будет осуществляться выпуск кроссоверов. Пока же с конвейера сходит только одна модель – Haval F7. В будущем машины китайского бренда получат двигатель, коробку, электронные блоки и системы управления российской сборки.
Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что объем налогов в рамках реализации проекта составит более 90 миллиардов рублей, а количество создаваемых рабочих мест достигнет 877.
Автозавод Haval открылся 5 июня 2019 года. Предприятие располагается в Узловском районе Тульской области и занимает площадь в 216 гектаров. Инвестиции в его строительство составили 500 миллионов долларов. Заявленная производственная мощность площадки достигает 150 тысяч автомобилей в год, однако первое время компания будет собирать по 30 тысяч машин с уровнем локализации 30 процентов. В дальнейшем планируется довести уровень локализации до 75 процентов.