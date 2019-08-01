Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:37

Российскому заводу Haval понадобились дополнительные миллиарды

«Хавейл Мотор Мануфакчуринг Рус» намерен увеличить процент локализации сборки

В недавно открывшийся завод Haval в Тульской области планируется инвестировать 42 миллиарда рублей в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), сообщает пресс-служба Минпромторга. Эти средства будут направлены на создание цехов штамповки, сварки и окраски для более глубокой локализации производства.

Как и предполагалось ранее, на предприятии будет осуществляться выпуск кроссоверов. Пока же с конвейера сходит только одна модель – Haval F7. В будущем машины китайского бренда получат двигатель, коробку, электронные блоки и системы управления российской сборки.

Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что объем налогов в рамках реализации проекта составит более 90 миллиардов рублей, а количество создаваемых рабочих мест достигнет 877.

Автозавод Haval открылся 5 июня 2019 года. Предприятие располагается в Узловском районе Тульской области и занимает площадь в 216 гектаров. Инвестиции в его строительство составили 500 миллионов долларов. Заявленная производственная мощность площадки достигает 150 тысяч автомобилей в год, однако первое время компания будет собирать по 30 тысяч машин с уровнем локализации 30 процентов. В дальнейшем планируется довести уровень локализации до 75 процентов.

Источник: Министерство промышленности и торговли РФ