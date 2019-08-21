Haval стал самой популярной китайской маркой в России

Продажи Geely в июле составили 790 машин, в том числе россияне купили 667 кроссоверов Atlas. Несмотря на то, что во второй летний месяц марка уступила Haval первую строчку рейтинга, по итогам семи месяцев 2019 года Geely по-прежнему остается самой востребованной маркой – 4822 проданные машины против 4672 у «Хавейла».
По сравнению с июлем 2018 года, Haval улучшил свои показатели на 356 процентов, а Geely – на 264 процента. За семь месяцев рост составил 230 и 280 процентов соответственно.
Что же касается других китайских брендов, представленных на рынке, то Chery за месяц реализовала 432 машины, в том числе 257 Tiggo 7 и 130 – Tiggo 3, Lifan – 323 автомобиля, в том числе 130 экземпляров Solano и 83 – X50, Changan – 167, 80 из которых – CS35, Zotye – 81, 55 из них – это T600, а Foton – 22.