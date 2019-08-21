Haval стал самой популярной китайской маркой в России

Что же касается других китайских брендов, представленных на рынке, то Chery за месяц реализовала 432 машины, в том числе 257 Tiggo 7 и 130 – Tiggo 3, Lifan – 323 автомобиля, в том числе 130 экземпляров Solano и 83 – X50, Changan – 167, 80 из которых – CS35, Zotye – 81, 55 из них – это T600, а Foton – 22.