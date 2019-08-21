Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:59

Haval стал самой популярной китайской маркой в России

В июле бренд обогнал по продажам Geely

Haval F7
По собственной информации «Мотора», в прошлом месяце российским дилерам Haval удалось реализовать в стране 1 180 автомобилей, в том числе 425 экземпляров новинки F7 и 545 штук H6. С этим результатом «Хавейл» обогнал Geely в рейтинге самых продаваемых китайских автомобилей в стране.

Продажи Geely в июле составили 790 машин, в том числе россияне купили 667 кроссоверов Atlas. Несмотря на то, что во второй летний месяц марка уступила Haval первую строчку рейтинга, по итогам семи месяцев 2019 года Geely по-прежнему остается самой востребованной маркой – 4822 проданные машины против 4672 у «Хавейла».

Geely Atlas

По сравнению с июлем 2018 года, Haval улучшил свои показатели на 356 процентов, а Geely на 264 процента. За семь месяцев рост составил 230 и 280 процентов соответственно.

Что же касается других китайских брендов, представленных на рынке, то Chery за месяц реализовала 432 машины, в том числе 257 Tiggo 7 и 130 Tiggo 3, Lifan 323 автомобиля, в том числе 130 экземпляров Solano и 83 – X50, Changan 167, 80 из которых CS35, Zotye – 81, 55 из них – это T600, а Foton – 22.