Haval вывел на российский рынок обновленный кроссовер Jolion

Полноприводные версии теперь оснащаются новым 1,5-литровым турбодвигателем, который производится на заводе в Тульской области. Мотор развивает 150 л. с., а крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм. Это позволило сократить разгон до"сотни" до 9,1 с., увеличить максимальную скорость до 190 км/ч и снизить расход топлива до 7,6 литра в смешанном цикле. Двигатель соответствует стандартам Евро-6.

Интерьер кроссовера изменился. Появилась новая центральная консоль с физическими кнопками, селектор коробки передач сменил вращающуюся шайбу, а мощность беспроводной зарядки увеличена до 50 Вт. Мультимедийная система получила офлайн-голосовое управление.

Автомобиль полностью адаптирован к российским условиям: усилена антикоррозийная обработка кузова, установлен аккумулятор повышенной емкости и предусмотрен расширенный зимний пакет с подогревом всех зон. Также сертифицирована возможность установки фаркопа.

Стоимость переднеприводной версии стартует от 2,05 млн рублей, а топовая полноприводная комплектация «Техно+» оценивается в 2,9 млн рублей.