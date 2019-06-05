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18:04

Стала известна цена первого российского Haval

Кроссовер F7 оценили минимум в 1 449 000 рублей

Китайская марка Haval запустила производство кроссовера F7 на заводе под Тулой и назвала стоимость новинки. Цена базового вседорожника с 1,5-литровым турбомотором и передним приводом составит 1 449 000 рублей.
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Для российского Haval F7 предусмотрено три комплектации: Comfort, Elite и Premium. Двигателей два: это турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 и 190 лошадиных сил соответственно. Коробка — семиступенчатый «робот» DCT, привод — передний или полный.

В базе у кроссовера есть климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, датчики света и дождя, бесключевой доступ, задний парктроник, а также мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, тремя USB-портами, шестью динамиками, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В старших комплектациях появляется подогрев второго ряда сидений, электрорегулировка сиденья водителя, камера заднего вида с динамической разметкой и автозатемняющееся зеркало заднего вида.

Топовый вариант Premium — это светодиодные фары, передние парктроники, панорамная крыша, вентиляция передних сидений, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и отделка салона кожей.

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