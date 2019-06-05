Стала известна цена первого российского Haval

Для российского Haval F7 предусмотрено три комплектации: Comfort, Elite и Premium. Двигателей два: это турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 и 190 лошадиных сил соответственно. Коробка — семиступенчатый «робот» DCT, привод — передний или полный.

В базе у кроссовера есть климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, датчики света и дождя, бесключевой доступ, задний парктроник, а также мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, тремя USB-портами, шестью динамиками, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В старших комплектациях появляется подогрев второго ряда сидений, электрорегулировка сиденья водителя, камера заднего вида с динамической разметкой и автозатемняющееся зеркало заднего вида.