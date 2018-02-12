Гибридный Range Rover заехал на лестницу из 999 ступеней

Гибридная версия внедорожник Range Rover Sport поднялась к арке «Небесные врата» на китайской горе Тяньмэнь, преодолев лестницу из 999 ступеней, уклон которой составляет 45 градусов. Ролик с подъемом опубликован на официальном канале Land Rover на YouTube.

За рулем внедорожника во время подъема находился гонщик, победитель «24 часов Ле-Мана» 2017 года в категории LMP2 китаец Тун Хопинь. До лестницы он проехал по серпантину, состоящему из 99 поворотов.

Гибридная версия появилась у Range Rover Sport после обновления, случившегося в октябре 2017 года. Такая модификация оснащается 300-сильной «турбочетверкой», 116-сильным электрическим двигателем, восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, а также литий-ионными аккумуляторами емкостью 13,1 киловатт-часа. Суммарная отдача равна 404 лошадиным силам.

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