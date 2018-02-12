Внедорожник поднялся к арке «Небесные врата» на китайской горе Тяньмэнь

Пульс

Гибридный Range Rover заехал на лестницу из 999 ступеней

1d51f222124976764e329c38437754655c4ff078
12 февраля 2018

Гибридная версия внедорожник Range Rover Sport поднялась к арке «Небесные врата» на китайской горе Тяньмэнь, преодолев лестницу из 999 ступеней, уклон которой составляет 45 градусов. Ролик с подъемом опубликован на официальном канале Land Rover на YouTube.

За рулем внедорожника во время подъема находился гонщик, победитель «24 часов Ле-Мана» 2017 года в категории LMP2 китаец Тун Хопинь. До лестницы он проехал по серпантину, состоящему из 99 поворотов.

Гибридная версия появилась у Range Rover Sport после обновления, случившегося в октябре 2017 года. Такая модификация оснащается 300-сильной «турбочетверкой», 116-сильным электрическим двигателем, восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, а также литий-ионными аккумуляторами емкостью 13,1 киловатт-часа. Суммарная отдача равна 404 лошадиным силам.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

Кибергостиная

Все, что нужно знать об обновленном Range Rover

Теги:
Land RoverRange Rover
Новости по теме
24 января 2018
Показан интерьер трехдверного Range Rover
19 января 2018
Land Rover построит большое внедорожное купе Range Rover
19 декабря 2017
Британцы сделают из Range Rover самый роскошный внедорожник в мире
29 ноября 2017
Range Rover с электроприводом задних дверей оценили в 13 миллионов рублей
28 ноября 2017
Названа дата дебюта следующего Range Rover Evoque