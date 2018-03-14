Внедорожник Cadillac от Hennessey Performance сравнили в дрэге с Grand Cherokee Trackhawk

Пульс

Видео: 816-сильный Escalade против самого мощного «Джипа»

7e462fe9b4bc864435f7f20aa40c918732600c1f
14 марта 2018

816-сильную модификацию внедорожника Cadillac Escalade сравнили в гонке по прямой с самой мощной и быстрой моделью компании Jeep – Grand Cherokee Trackhawk, укомплектованной 717-сильным двигателем V8 с приводным нагнетателем. Ролик с заезда опубликован на канале ателье Hennessey Performance на YouTube.

Подготовкой 816-сильного «Эскалейда» занималась компания Hennessey Performance. Внедорожник получил компрессор, новые поршни и шатуны, другой выпуск и иные клапаны. С места до 96 километров в час такая машина разгоняется за 3,7 секунды. Jeep Grand Cherokee Trackhawk делает то же самое за 3,5 секунды.

Видео пользователя Hennessey Performance с youtube.com

Ранее компания Hennessey Performance провела аналогичный заезд, где соперником 816-сильной версии Escalade было купе Chevrolet Camaro ZL1 с 650-сильнным мотором V8 с приводным нагнетателем.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

Внедорожники для асфальта

Внедорожники, которые беспомощны на бездорожье, но круты во всем остальном

Теги:
CadillacEscaladeJeepGrand CherokeeHennesseyTrackhawk
Новости по теме
27 февраля 2018
816-сильный Cadillac Escalade сравнили в дрэге с «заряженным» Camaro
27 декабря 2017
Битва 717-сильных машин: Jeep Grand Cherokee против Dodge Challenger