Видео: 816-сильный Escalade против самого мощного «Джипа»

816-сильную модификацию внедорожника Cadillac Escalade сравнили в гонке по прямой с самой мощной и быстрой моделью компании Jeep – Grand Cherokee Trackhawk, укомплектованной 717-сильным двигателем V8 с приводным нагнетателем. Ролик с заезда опубликован на канале ателье Hennessey Performance на YouTube.

Подготовкой 816-сильного «Эскалейда» занималась компания Hennessey Performance. Внедорожник получил компрессор, новые поршни и шатуны, другой выпуск и иные клапаны. С места до 96 километров в час такая машина разгоняется за 3,7 секунды. Jeep Grand Cherokee Trackhawk делает то же самое за 3,5 секунды.

Видео пользователя Hennessey Performance с youtube.com

Ранее компания Hennessey Performance провела аналогичный заезд, где соперником 816-сильной версии Escalade было купе Chevrolet Camaro ZL1 с 650-сильнным мотором V8 с приводным нагнетателем.

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