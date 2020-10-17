Полноразмерный кроссовер Dodge Durango третьего поколения впервые в своей модели обрёл версию SRT Hellcat с 720-сильной компрессорной «восьмёркой» и обогнал по мощности даже родственный Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Благодаря мотору Hemi V8 объёмом 6,2 литра с приводным нагнетателем автомобиль разгоняется с места до 60 миль (96 километров) в час всего за 3,5 секунды и проходит дрэговую дистанцию в четверть мили за 11,5 секунды. А для тех, кому эти значения не кажутся убедительными, самому мощному в мире кроссоверу добавят лошадиных сил.