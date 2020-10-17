Полноразмерный кроссовер Dodge Durango третьего поколения впервые в своей модели обрёл версию SRT Hellcat с 720-сильной компрессорной «восьмёркой» и обогнал по мощности даже родственный Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Благодаря мотору Hemi V8 объёмом 6,2 литра с приводным нагнетателем автомобиль разгоняется с места до 60 миль (96 километров) в час всего за 3,5 секунды и проходит дрэговую дистанцию в четверть мили за 11,5 секунды. А для тех, кому эти значения не кажутся убедительными, самому мощному в мире кроссоверу добавят лошадиных сил.
Техасское ателье Hennessey разработало для Durango SRT Hellcat пакет доработок под названием HPE1000: это новый «компрессор» увеличенной производительности, модернизированная система впуска и дроссельная заслонка, а также доработанное программное обеспечение блока управления двигателем. С ним мощность кроссовера вырастает до 1027 лошадиных сил, но насколько быстрее станет автомобиль после такого тюнинга, пока не сообщается. Стоимость доработок также неизвестна. «Стоковый» Dodge Durango SRT Hellcat стоит 81 000 долларов.