Hennessey выпустила 850-сильный Ford Mustang

Hennessey выпустила 850-сильный Ford MustangЗа основу взят топовый вариант модели Dark Horse
«Тёмная лошадка» под капотом имеет 5,0-литровый бензиновый V8 семейства Coyote, который выдаёт 500 лошадиных сил. Двигатель сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач или 6-ступенчатой механической трансмиссией Tremec и задним приводом, что даже в стоковом варианте является привлекательным для фанатов мощных моделей. Но специалисты из Техаса пошли дальше.
Hennessey добавляет спорткару механический приводной нагнетатель, высокопроизводительную систему впуска воздуха, модернизированные топливные форсунки и топливный насос, а также тщательно разработанную Hennessey систему управления двигателем.
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Этих изменений оказалось достаточно, чтобы повысить мощность агрегата на 70 процентов — до 850 лошадиных сил, а также увеличить крутящий момент до 650 ньютон-метров. Вдобавок владельцы H850 могут визуально улучшить свой Dark Horse с помощью фирменной графики Hennessey Heritage Graphics и кованых колёс антрацитового цвета. Каждая модель имеет шильдики Hennessey и H850, вышитые эмблемы Hennessey на подголовниках кресел и табличку с серийным номером двигателя.