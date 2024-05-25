Hennessey выпустила 850-сильный Ford Mustang

Этих изменений оказалось достаточно, чтобы повысить мощность агрегата на 70 процентов — до 850 лошадиных сил, а также увеличить крутящий момент до 650 ньютон-метров. Вдобавок владельцы H850 могут визуально улучшить свой Dark Horse с помощью фирменной графики Hennessey Heritage Graphics и кованых колёс антрацитового цвета. Каждая модель имеет шильдики Hennessey и H850, вышитые эмблемы Hennessey на подголовниках кресел и табличку с серийным номером двигателя.