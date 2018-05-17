1600-сильный гиперкар Hennessey разгонят до 483 километров в час

Американская фирма Hennessey Performance намерена в следующем году установить рекорд скорости и доказать, что ее гиперкар Venom F5 сможет разогнаться до 300 миль в час (483 километра в час). Об этом в интервью изданию Automobile заявил руководитель марки Джон Хеннесси.

В статье говорится, что гиперкар будет оснащен восьмилитровым двигателем V8 с двумя турбинами, хотя ранее сообщалось, что объем агрегата составит 7,4 литра. Мотор сможет выдавать 1600 сил и 1762 Нм крутящего момента. Трансмиссия – семиступенчатый «робот» с одним сцеплением. С нуля до 300 километров в час купе будет ускоряться за 10 секунд, а до 400 километров в час – за 20 секунд.

Гиперкар Hennessey Venom F5 построен на новом легком шасси и сделан полностью из углепластика. Весит машина менее 1,3 тонны. Она не имеет активной аэродинамики, но коэффициент аэродинамического сопротивления достигает 0,33. Для сравнения, у предшественника F5 – Venom GT – этот показатель был равен 0,44, а у Bugatti Chiron – 0,38.

Выпуск «Венома» начнется в следующем году. Всего компания простит 24 машины, 12 из которых уже заказаны клиентами. Стоимость каждого гиперкара – минимум 1,6 миллиона долларов. Цену можно увеличить еще на 600 тысяч за счет дополнительных опций.