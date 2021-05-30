Toyota украсила новый Highlander «бронзовыми» акцентами

Выбирать комплектацию и технику не придётся: Bronze Edition базируется на версии Hybrid XLE, но в стандартное оснащение включены светодиодные ДХО, 10-диапазонная электрорегулировка и память водительского кресла, датчик дождя, цифровое внутрисалонное зеркало, розетка на 1500 Вт, а также функция бесконтактного открывания пятой двери.

Под капотом 246-сильный гибрид на основе атмосферного бензинового двигателя 2.5; базовые Highlander Bronze Edition переднеприводные, но за доплату можно заказать электрический полный привод.