Toyota украсила новый Highlander «бронзовыми» акцентами

Снаружи Toyota Highlander Bronze Edition узнаваем только по 18-дюймовым пятиспицевым бронзовым колёсным дискам и скудной палитре цветов кузова — кроссовер может быть покрашен в серые металлики Cement и Wind Chill Pearl.
Toyota Highlander Bronze Edition
В салоне отличий больше: это светло-серая комбинированная обшивка кресел с бронзовыми вставками под подголовниками, соответствующая прострочка, металлизированные накладки на порогах, а также напольные коврики с тиснением Highlander.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Toyota Highlander Bronze Edition
Выбирать комплектацию и технику не придётся: Bronze Edition базируется на версии Hybrid XLE, но в стандартное оснащение включены светодиодные ДХО, 10-диапазонная электрорегулировка и память водительского кресла, датчик дождя, цифровое внутрисалонное зеркало, розетка на 1500 Вт, а также функция бесконтактного открывания пятой двери.
Под капотом 246-сильный гибрид на основе атмосферного бензинового двигателя 2.5; базовые Highlander Bronze Edition переднеприводные, но за доплату можно заказать электрический полный привод.
В США продажи спецверсии Toyota Highlander начнутся осенью, тогда же представительство раскроет прайс-лист. Ориентиром может цена комплектации Hybrid XLE (43,1 тысячи долларов или 3,16 миллиона рублей), но за расширенное оснащение и декор покупателям придётся немного переплатить.