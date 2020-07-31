Объявлены рублевые цены на новый Toyota Highlander

Со сменой поколения Highlander переехал на модульную платформу TNGA, на которой также базируется актуальный RAV4. Кроссовер стал длиннее и шире, но «приземистее»: его длина достигает 4966 миллиметров (+60 миллиметров относительно предшественника), ширина – 1930 миллиметров (+5), а высота – 1755 миллиметров (-40). Колесная база составляет 2850 миллиметров (+60).
Пространство для пассажиров второго и третьего ряда увеличилось, что позволило сделать посадку и высадку более удобной. В салоне улучшилась шумоизоляция и появился трехзонный климат-контроль с функцией S-Flow, которая самостоятельно управляет потоками воздуха, учитывая количество пассажиров.
В стартовой комплектации «Престиж» автомобиль оснащается светодиодной оптикой, камерой заднего вида, помощником при выезде с парковки и передними парктрониками. Аналоговая приборная панель оснащена семидюймовым экраном, а мультимедийная система – восьмидюймовым дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
В «Люкс Safety» список оснащения дополнен 10,5-дюймовым проекционным дисплеем, аудиосистемой JBL с 11 динамиками, панорамной крышей, электрообогревом лобового стекла и всех сидений, системой кругового обзора и 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Также имеется набор электронных помощников Toyota Safety Sense 2.0 с системой предотвращения столкновений, автоматическим дальним светом и круиз-контролем, который умеет держать дистанцию и распознает дорожные знаки.
Highlander получил перенастроенную подвеску и сниженный центр тяжести, а также обзавелся системой полного привода Torque Vectoring AWD с двумя муфтами на задней оси. По умолчанию доступен селектор режимов движения Multi-Terrain Select, который адаптирует электронику для разных типов покрытия. Кроме этого, на Highlander появился противоугонный идентификатор T-Mark с маркировкой из 10 000 микроточек с информацией о VIN-номере, дате сборки, комплектации, моторе и другими данными, которые помогут разыскать автомобиль в случае угона.
Кроссовер сохранил прежний 3,5-литровый «атмосферник» с шестью цилиндрами мощностью 249 лошадиных сил и 356 Нм крутящего момента. Мотор работает на АИ-92 и агрегатируется с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.