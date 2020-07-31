Объявлены рублевые цены на новый Toyota Highlander

Со сменой поколения Highlander переехал на модульную платформу TNGA, на которой также базируется актуальный RAV4. Кроссовер стал длиннее и шире, но «приземистее»: его длина достигает 4966 миллиметров (+60 миллиметров относительно предшественника), ширина – 1930 миллиметров (+5), а высота – 1755 миллиметров (-40). Колесная база составляет 2850 миллиметров (+60).

Пространство для пассажиров второго и третьего ряда увеличилось, что позволило сделать посадку и высадку более удобной. В салоне улучшилась шумоизоляция и появился трехзонный климат-контроль с функцией S-Flow, которая самостоятельно управляет потоками воздуха, учитывая количество пассажиров.