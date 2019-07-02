У Toyota Hilux появилась новая «черная» топ-версия

Toyota Hilux Exclusive Black можно узнать по черным декоративным элементам: затянутым в черный глянец боковым зеркалам, ручкам дверей и деталям на капоте, а также решетке радиатора и окантовке противотуманных фар цвета темный хром. Колеса — тоже черные. В салоне цветовая гамма та же: черный потолок, декоративные вставки под рояльный лак и обивка сидений перфорированной кожей черного цвета. Кроме того, Hilux Exclusive Black получил особый дизайн панели приборов и уникальный комплект ключей.
Все пикапы в исполнении Exclusive Black оснащаются 2,8-литровым дизелем мощностью 177 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Коробка — шестидиапазонный «автомат». Привод — подключаемый полный с принудительной блокировкой заднего дифференциала.
Toyota сообщает, что за пять месяцев этого года в России продали 1126 пикапов Toyota Hilux, причем 59 процентов из них — это версии с автоматической коробкой передач. Доля топовый комплектаций — 46 процентов.