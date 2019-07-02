У Toyota Hilux появилась новая «черная» топ-версия

Toyota Hilux Exclusive Black можно узнать по черным декоративным элементам: затянутым в черный глянец боковым зеркалам, ручкам дверей и деталям на капоте, а также решетке радиатора и окантовке противотуманных фар цвета темный хром. Колеса — тоже черные. В салоне цветовая гамма та же: черный потолок, декоративные вставки под рояльный лак и обивка сидений перфорированной кожей черного цвета. Кроме того, Hilux Exclusive Black получил особый дизайн панели приборов и уникальный комплект ключей.