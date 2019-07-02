Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:26

У Toyota Hilux появилась новая «черная» топ-версия

Цена пикапа в исполнении Exclusive Black — 2 862 000 рублей

Российские дилеры Toyota начали принимать заказы на новую топовую версию Hilux — Exclusive Black. Пикап в этом исполнении отличается черным декором экстерьера и интерьера. Цена — 2 862 000 рублей.
Загрузка...

Toyota Hilux Exclusive Black можно узнать по черным декоративным элементам: затянутым в черный глянец боковым зеркалам, ручкам дверей и деталям на капоте, а также решетке радиатора и окантовке противотуманных фар цвета темный хром. Колеса — тоже черные. В салоне цветовая гамма та же: черный потолок, декоративные вставки под рояльный лак и обивка сидений перфорированной кожей черного цвета. Кроме того, Hilux Exclusive Black получил особый дизайн панели приборов и уникальный комплект ключей.

>
Reload
1 / 3

Все пикапы в исполнении Exclusive Black оснащаются 2,8-литровым дизелем мощностью 177 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Коробка — шестидиапазонный «автомат». Привод — подключаемый полный с принудительной блокировкой заднего дифференциала.

Toyota сообщает, что за пять месяцев этого года в России продали 1126 пикапов Toyota Hilux, причем 59 процентов из них — это версии с автоматической коробкой передач. Доля топовый комплектаций — 46 процентов.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...