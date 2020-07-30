15:13

Toyota обновила Hilux и Fortuner для России

Прием заказов на модели начинается 30 июля

Анастасия Дубина
Компания Toyota представила обновленные рамные модели Hilux и Fortuner. Им поменяли дизайн и элементы интерьера, а также добавили более мощные силовые установки. Кроме того, для пикапа теперь доступна спецверсия Black Onyx.

Toyota Hilux получил трапециевидную радиаторную решетку и более широкий передний бампер с усиленной защитой, светодиодные указатели поворота и противотуманные фары, фонари нового дизайна. В оснащение входит восьмидюймовая мультимедийная система с цветным дисплеем и голосовым управлением, поддержвающая Apple CarPlay и Android Auto.

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Для обновленного Hilux теперь доступен 2,8-литровый дизельный двигатель, выдающий 200 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Предыдущая версия пикапа оборудовалась 177-сильным (450 Нм) мотором. Средний расход топлива обновленной модели составит 7,8 литра на 100 километров.

Toyota Hilux Black Onyx

Кроме того, для Toyota Hilux изменили жесткость пружин передней подвески, перенастроили амортизаторы и доработали резиновые элементы задней подвески. Как говорят в компании, всё это позволило сделать автомобиль комфортнее при движении без загрузки. Еще одно новшество насос гидроусилителя от Land Cruiser Prado, улучшающий обратную связь.

Hilux впервые получил топ-версию Black Onyx, которая отличается С-образным передним бампером, затемненными фарами, а также черными элементами экстерьера и темными 18-дюймовыми колесными дисками. В интерьере используется двухцветная отделка сидений, темная отделка потолка, а также черные хромированные вставки в передней панели и дверях, и светодиодная подсветка салона.

Toyota Fortuner

Обновленный Toyota Fortuner получил более широкую решетку радиатора, новый дизайн полностью светодиодной передней оптики и измененные задние фонари. Впервые внедорожник можно приобрести в темно-синем или красном «металлике». Для интерьера доступна бежевая и черная отделка.

Внедорожник получил бензиновый агрегат объемом 2,7 литра. Осенью этого года в линейку добавят версии с дизелями.

Цены на обновленный Toyota Hilux начинаются от 2 472 000 рублей. Обновленный Toyota Fortuner можно будет приобрести от 2 436 000 рублей. Заказы на машины начали принимать 30 июля.