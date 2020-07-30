Toyota обновила Hilux и Fortuner для России

Toyota Hilux получил трапециевидную радиаторную решетку и более широкий передний бампер с усиленной защитой, светодиодные указатели поворота и противотуманные фары, фонари нового дизайна. В оснащение входит восьмидюймовая мультимедийная система с цветным дисплеем и голосовым управлением, поддержвающая Apple CarPlay и Android Auto.
Для обновленного Hilux теперь доступен 2,8-литровый дизельный двигатель, выдающий 200 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Предыдущая версия пикапа оборудовалась 177-сильным (450 Нм) мотором. Средний расход топлива обновленной модели составит 7,8 литра на 100 километров.
Кроме того, для Toyota Hilux изменили жесткость пружин передней подвески, перенастроили амортизаторы и доработали резиновые элементы задней подвески. Как говорят в компании, всё это позволило сделать автомобиль комфортнее при движении без загрузки. Еще одно новшество – насос гидроусилителя от Land Cruiser Prado, улучшающий обратную связь.
Hilux впервые получил топ-версию Black Onyx, которая отличается С-образным передним бампером, затемненными фарами, а также черными элементами экстерьера и темными 18-дюймовыми колесными дисками. В интерьере используется двухцветная отделка сидений, темная отделка потолка, а также черные хромированные вставки в передней панели и дверях, и светодиодная подсветка салона.
Обновленный Toyota Fortuner получил более широкую решетку радиатора, новый дизайн полностью светодиодной передней оптики и измененные задние фонари. Впервые внедорожник можно приобрести в темно-синем или красном «металлике». Для интерьера доступна бежевая и черная отделка.
Внедорожник получил бензиновый агрегат объемом 2,7 литра. Осенью этого года в линейку добавят версии с дизелями.
Цены на обновленный Toyota Hilux начинаются от 2 472 000 рублей. Обновленный Toyota Fortuner можно будет приобрести от 2 436 000 рублей. Заказы на машины начали принимать 30 июля.