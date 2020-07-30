Toyota обновила Hilux и Fortuner для России

Кроме того, для Toyota Hilux изменили жесткость пружин передней подвески, перенастроили амортизаторы и доработали резиновые элементы задней подвески. Как говорят в компании, всё это позволило сделать автомобиль комфортнее при движении без загрузки. Еще одно новшество – насос гидроусилителя от Land Cruiser Prado, улучшающий обратную связь.

Hilux впервые получил топ-версию Black Onyx, которая отличается С-образным передним бампером, затемненными фарами, а также черными элементами экстерьера и темными 18-дюймовыми колесными дисками. В интерьере используется двухцветная отделка сидений, темная отделка потолка, а также черные хромированные вставки в передней панели и дверях, и светодиодная подсветка салона.