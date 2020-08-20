В России начали продавать обновлённые Toyota Hilux и Fortuner

Обновлённый Fortuner можно отличить от дореформенной версии по увеличенной решётке радиатора, новой светодиодной передней оптике и измененным задним фонарям. Для рамного внедорожника стали доступны новые цвета кузова – темно-синий и красный «металлик», а также бежевая и чёрная отделка салона. Пока модель можно купить с 2,7-литровым бензиновым мотором, но уже осенью гамма пополнится дизелем.
Hilux теперь комплектуется более мощным дизельным мотором 2.8, который выдаёт 200 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента вместо прежних 177 сил и 450 Нм момента. В числе внешних изменений – фирменная трапециевидная решётка радиатора, широкий передний бампер с усиленной защитой, светодиодные указатели поворота и противотуманные фары, а также фонари нового дизайна.
С обновлением список оснащения пикапа пополнился мультимедийной системой с экраном диагональю восемь дюймов, которая поддерживает голосовое управление и работает как Apple CarPlay, так и Android Auto. Hilux также обзавёлся новыми материалами отделки. Топовая дизайн-версия Black Onyx с затемнённой решёткой обойдётся в 3 157 000 рублей.
Заказы на обе новинки начали принимать ещё 30 июля. В Toyota заявили, что с того момента Hilux и Fortuner пользуются «стабильно высоким интересом у посетителей дилерских центров», однако конкретные цифры компания не приводит.