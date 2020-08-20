В России начали продавать обновлённые Toyota Hilux и Fortuner

Обновлённый Fortuner можно отличить от дореформенной версии по увеличенной решётке радиатора, новой светодиодной передней оптике и измененным задним фонарям. Для рамного внедорожника стали доступны новые цвета кузова – темно-синий и красный «металлик», а также бежевая и чёрная отделка салона. Пока модель можно купить с 2,7-литровым бензиновым мотором, но уже осенью гамма пополнится дизелем.