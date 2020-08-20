15:56

В России начали продавать обновлённые Toyota Hilux и Fortuner

Hilux стоит от 2 472 000 рублей, а Fortuner — от 2 436 000 рублей

Обновлённый Toyota Hilux © Toyota
Лиза Будрина
Российский офис Toyota объявил о том, что 20 августа обновлённые Hilux и Fortuner появились у дилеров. Обе модели изменились внешне, а пикап Hilux стал мощнее и обзавёлся спецверсией Black Onyx. Цены на рестайлинговый Fortuner стартуют от 2 436 000 рублей, а Hilux обойдётся минимум в 2 472 000 рублей.

Обновлённый Fortuner можно отличить от дореформенной версии по увеличенной решётке радиатора, новой светодиодной передней оптике и измененным задним фонарям. Для рамного внедорожника стали доступны новые цвета кузова темно-синий и красный «металлик», а также бежевая и чёрная отделка салона. Пока модель можно купить с 2,7-литровым бензиновым мотором, но уже осенью гамма пополнится дизелем.

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Hilux теперь комплектуется более мощным дизельным мотором 2.8, который выдаёт 200 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента вместо прежних 177 сил и 450 Нм момента. В числе внешних изменений фирменная трапециевидная решётка радиатора, широкий передний бампер с усиленной защитой, светодиодные указатели поворота и противотуманные фары, а также фонари нового дизайна.

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Toyota Hilux Black Onyx

С обновлением список оснащения пикапа пополнился мультимедийной системой с экраном диагональю восемь дюймов, которая поддерживает голосовое управление и работает как Apple CarPlay, так и Android Auto. Hilux также обзавёлся новыми материалами отделки. Топовая дизайн-версия Black Onyx с затемнённой решёткой обойдётся в 3 157 000 рублей.

Заказы на обе новинки начали принимать ещё 30 июля. В Toyota заявили, что с того момента Hilux и Fortuner пользуются «стабильно высоким интересом у посетителей дилерских центров», однако конкретные цифры компания не приводит.