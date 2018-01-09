Французы разработали подушку безопасности для людей

Французская компания Helite, специализирующая на производстве защитной экипировки для мотоциклистов и лыжников, представила на CES первую в мире носимую подушку безопасности. Новинка, призванная защитить бедра при падении с небольшой высоты, может поглощать до 90 процентов энергии удара.

Hip’Air — это ремень из вентилируемой ткани с интегрированными подушками безопасности, акселерометрами, гироскопами, газогенератором и пластикой застежкой, выполняющей роль активатора всей системы.

По словам производителя, Hip’Air может определить падение в течение 200 миллисекунд. Еще 80 потребуется на раскрытие подушек. При этом в среднем падение занимает порядка 400 миллисекунд.

Цена подушки безопасности составляет 790 долларов (45 000 рублей). Каждый дополнительный газогенератор обойдется в 50 долларов. Продажи в Европе начнутся в марте текущего года.

В октябре прошлого года компания Maxi Cosi первой в мире представила технологию, которая предполагает установку двух подушек безопасности в специальное кресло для перевозки детей в автомобиле. Система способна фиксировать аварию в течение 0,015 секунды и надувать подушки за 0,05 секунды.