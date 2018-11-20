Японцы построили Suzuki Swift с водительским креслом по центру

Аббревиатура TRB расшифровывается как Tsukuba Record Breaker. Под этим названием скрываются модифицированные версии машин, которые HKS строит для гонок time-attack. В них гонщики соревнуются не в открытой борьбе, а едут на лучшее время круга. Предыдущий автомобиль HKS, построенный на базе Toyota GT86, установил рекорд трассы: он улучшил время команды Under Suzuki — 50,366 секунды, проехав трек за 49,995 секунды.