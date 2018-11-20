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20 ноября, 15:14

Японцы построили Suzuki Swift с водительским креслом по центру

Хэтчбек подготовила японская фирма HKS для гонок time-attack

Японский производитель компонентов для тюнинга HKS построил Suzuki Swift с центральных расположением водительского кресла. Хэтчбек TRB-04 принимает участие в соревнованиях Super Lap Battle, которые проводятся на самом известном треке страны — Tsukuba Circuit.

Аббревиатура TRB расшифровывается как Tsukuba Record Breaker. Под этим названием скрываются модифицированные версии машин, которые HKS строит для гонок time-attack. В них гонщики соревнуются не в открытой борьбе, а едут на лучшее время круга. Предыдущий автомобиль HKS, построенный на базе Toyota GT86, установил рекорд трассы: он улучшил время команды Under Suzuki — 50,366 секунды, проехав трек за 49,995 секунды.

Гоночный хэтчбек построен на базе Swift Sport c 1,4-литровым турбомотором, отдачу которого увеличили со 140 лошадиных сил и 230 Нм момента до 164 сил и 273 Нм момента. В целях уменьшения массы часть кузовных панелей машины заменена на аналогичные из карбона, а обшивка салона и все сиденья, кроме водительского, демонтированы.

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