Японцы построили Suzuki Swift с водительским креслом по центру

Аббревиатура TRB расшифровывается как Tsukuba Record Breaker. Под этим названием скрываются модифицированные версии машин, которые HKS строит для гонок time-attack. В них гонщики соревнуются не в открытой борьбе, а едут на лучшее время круга. Предыдущий автомобиль HKS, построенный на базе Toyota GT86, установил рекорд трассы: он улучшил время команды Under Suzuki — 50,366 секунды, проехав трек за 49,995 секунды.
Гоночный хэтчбек построен на базе Swift Sport c 1,4-литровым турбомотором, отдачу которого увеличили со 140 лошадиных сил и 230 Нм момента до 164 сил и 273 Нм момента. В целях уменьшения массы часть кузовных панелей машины заменена на аналогичные из карбона, а обшивка салона и все сиденья, кроме водительского, демонтированы.