Трейлер безумного спин-оффа «Форсажа»: Стэйтем, «Скала», погони и крутые автомобили

Действие фильма разворачивается практически по всему миру: в Лос-Анджелесе, Лондоне, островах Самоа и даже в зоны отчуждения Чернобыля.

В российский прокат картина выйдет 1 августа.

Как сообщалось ранее, выход девятой части фильма «Форсаж» отложили до 10 апреля 2020 года.