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11:46

Трейлер безумного спин-оффа «Форсажа»: Стэйтем, «Скала», погони и крутые автомобили

Новый фильм выйдет в прокат 1 августа

В Сети появился трейлер спин-офф фильмов серии «Форсаж» – «Форсаж: Хоббс и Шоу». Как и обычно, в новой картине будет много дорогих машин, перестрелок, автомобильных погонь и трюков.
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В фильме снимаются Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем, а режиссером выступает Дэвид Литч, который снимал «Дэдпула 2». Они играют спецагента Люка Хоббса и бывшего сотрудника британской разведки Декарда Шоу. По сюжету серии «Форсаж», они впервые встречаются в седьмой части франшизы, а в спин-оффе объединятся для борьбы с генетически модифицированным сверхчеловеком по имени Брикстон (его играет Идрис Эльба), в распоряжении которого оказалось биологическое оружие, способное уничтожить всю планету.

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Действие фильма разворачивается практически по всему миру: в Лос-Анджелесе, Лондоне, островах Самоа и даже в зоны отчуждения Чернобыля.

В российский прокат картина выйдет 1 августа.

Как сообщалось ранее, выход девятой части фильма «Форсаж» отложили до 10 апреля 2020 года.

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