Австралийский Holden представил электрический гиперкар будущего

Концепт-кар Holden Time Attack полностью создан в виртуальной среде. По словам шеф-дизайнера компании Ричарда Ферлаззо, современные технологии изменили процесс проектирования автомобилей, и этот гиперкар, по сути, является цифровой рекламой возможностей его команды. При участии инженерного подразделения Ферлаззо удалось создать максимально детализированную и продуманную модель, которая позднее, при помощи визуализаторов, проехала по австралийскому автодрому Mount Panorama Circuit.
По замыслу инженеров, гоночный Holden Time Attack построят вокруг карбонового монокока с сотовым сердечником из целлюлозы, интегрированными зонами деформации и защитным «коконом». Кузов электрогиперкара выполнят из карбон-кевларовых панелей с поликарбонат-графеновым нанокомпозитным покрытием. Днище сделают полностью плоским: в нем будет четыре тоннеля для прохождения воздуха, которые в задней части загибаются вверх, создавая эффект трубки Вентури и снижая аэродинамическое сопротивление.
Гиперкар оснастят четырьмя 250-киловаттными электромоторами с индивидуальными трехдиапазонными «автоматами». Суммарная мощность силовой установки составит один мегаватт (1360 лошадиных сил) и 3240 Нм крутящего момента. До «сотни» Holden Time Attack сможет разгоняться за 1,25 секунды, а его максимальная скорость составит 480 километров в час.
Питаться электромоторы будут от графенового аккумулятора емкостью 25 киловатт-часов. Он поддерживает подключение к 1000-киловаттным зарядкам и полностью наполняется за 90 секунд.
Holden Time Attack получит карбон-карбоновые тормоза, активную подвеску с гидравлическими актуаторами, программируемой высотой дорожного просвета, защитой от опрокидывания и клевков при торможении, комплекс активной аэродинамики с подвижным антикрылом и колесными обтекателями, матричные фары, систему телеметрии и шлем дополненной реальности.