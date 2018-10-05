Австралийский Holden представил электрический гиперкар будущего

По замыслу инженеров, гоночный Holden Time Attack построят вокруг карбонового монокока с сотовым сердечником из целлюлозы, интегрированными зонами деформации и защитным «коконом». Кузов электрогиперкара выполнят из карбон-кевларовых панелей с поликарбонат-графеновым нанокомпозитным покрытием. Днище сделают полностью плоским: в нем будет четыре тоннеля для прохождения воздуха, которые в задней части загибаются вверх, создавая эффект трубки Вентури и снижая аэродинамическое сопротивление.