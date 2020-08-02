Honda раскрыла характеристики турбомотора V6 для «заряженных» моделей

Впрочем, демонстрацией TLX Type S в статусе сейфти-кара присутствие Acura на мероприятии не ограничится: два специально подготовленных седана TLX с 2,0-литровыми турбомоторами выступят в своём классе в заездах «Гонки к облакам». Управлять автомобилями будут инженеры-испытатели Acura. Таким образом японская фирма сможет прорекламировать новую модель перед осенним стартом продаж и обкатать перспективные технологии в «боевых» условиях.