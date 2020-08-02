Honda раскрыла характеристики турбомотора V6 для «заряженных» моделей

Honda уточняет, что характеристики «турбошестёрки» являются предварительными, поскольку пока Acura TLX Type S готовы только в виде прототипов. Один из предсерийных «заряженных» седанов премиальной марки Honda примет участие в августовской гонке по подъёму на холм Пайкс-Пик в штате Колорадо, США — Acura TLX Type S будет выполнять роль автомобиля безопасности.
В будущем новый 360-сильный мотор V6 3.0 c двойным наддувом и непосредственным впрыском топлива появится на других моделях Honda/Acura, например, на кроссовере MDX Type S следующего поколения. На седане TLX Type S агрегат будет сочетаться с перенастроенным 10-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода с раздельными муфтами подключения задних колёс.
Впрочем, демонстрацией TLX Type S в статусе сейфти-кара присутствие Acura на мероприятии не ограничится: два специально подготовленных седана TLX с 2,0-литровыми турбомоторами выступят в своём классе в заездах «Гонки к облакам». Управлять автомобилями будут инженеры-испытатели Acura. Таким образом японская фирма сможет прорекламировать новую модель перед осенним стартом продаж и обкатать перспективные технологии в «боевых» условиях.
По оценке Acura, товарные TLX поступят к американским дилерам марки осенью. «Заряженных» версий Type S придётся подождать до весны 2021 года. В ближайшее время японская фирма наверняка сообщит больше подробностей о спортивных седанах: в секрете остаются динамические характеристики, а также комплектации и цены.