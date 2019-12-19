Honda придумала беспилотник, которым можно управлять

Augmented Driving Concept расскажет об автономной мобильности будущего, где люди все еще смогут насладиться поездками на машине. Для этого он оборудован автопилот с восемью уровнями вмешательства — от полностью автономного режима до ручного. Сделано это для того, чтобы создать «эффект прогулки»: если водитель увидит что-то интересное, он может дать команду автомобилю свернуть к обочине или поехать другой доро́гой.

Встроенные сенсоры постоянно следят за поведением человека и плавно переключаются между режимами автопилота. «Хонде» даже пришлось переосмыслить само понятие «руля»: его сделали частью интерфейса машины.