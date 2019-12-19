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11:48

Honda придумала беспилотник, которым можно управлять

Его покажут на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе

Алексей Носаченко
На выставке CES в Лас-Вегасе компания Honda покажет беспилотник Augmented Driving Concept, которым можно управлять. У него есть автопилот с восемью уровнями вмешательства в процесс вождения, а ещё необычный руль, ставший частью интерфейса.

Augmented Driving Concept расскажет об автономной мобильности будущего, где люди все еще смогут насладиться поездками на машине. Для этого он оборудован автопилот с восемью уровнями вмешательства — от полностью автономного режима до ручного. Сделано это для того, чтобы создать «эффект прогулки»: если водитель увидит что-то интересное, он может дать команду автомобилю свернуть к обочине или поехать другой доро́гой.

Встроенные сенсоры постоянно следят за поведением человека и плавно переключаются между режимами автопилота. «Хонде» даже пришлось переосмыслить само понятие «руля»: его сделали частью интерфейса машины.

Ранее стало известно, что в следующем году Honda может начать продажи седана Legend с третьим уровнем автономности по шкале SAE. Технология позволит автомобилю продолжительное время передвигаться самостоятельно, только в экстренных случаях сигнализируя водителю о необходимости взять управление на себя. Предположительно, «беспилотник» сначала появится на японском рынке, где уже принят соответствующий закон, разрешающий таким машинам выезжать на обычные дороги.