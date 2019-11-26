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10:29

Honda показала альтернативу Kia Rio с расходом 4,2 литра

Новый седан Honda City перешёл на турбомотор

© Honda
Компания Honda рассекретила недорогой седан City пятого поколения, предназначенный для рынков Азии и Океании. Новинку оснастили литровой «турбочетвёркой» VTEC Turbo и вариатором, что обеспечивает трёхобъёмнику завидную экономичность: заявленный расход бензина в комбинированном цикле не превышает 4,2 литра на 100 километров пробега.

По сравнению с предшественником, City стал крупнее: длина увеличилась на 113 миллиметров до 4553 миллиметров, ширина — на 53 миллиметра до 1748 миллиметров. По габаритам City немного больше российского бестселлера Kia Rio в кузове седан. Одновременно со стандартным City дебютировала его «подогретая» версия RS с иным рисунком радиаторной решётки, спортивным обвесом, 16-дюймовыми колесами и комбинированным салоном с красной прострочкой.

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Фото: Honda City RS

Новинку приводит в движение безальтернативный наддувный двигатель 1.0 мощностью 122 лошадиные силы и крутящим моментом 173 Нм, доступным в диапазоне от 2000 до 4500 оборотов в минуту. Honda заявляет, что литровый мотор не только экономичен, но и не уступает по мощности 1,5-литровому «атмосфернику», а по крутящему моменту сравним с безнаддувным двигателем 1,8 литра. Для любителей активной езды Honda позволяет оснастить City подрулевыми лепестками для ручного переключения между семью виртуальными передачами.

В салоне City пятого поколения отличился обновлённой приборной панелью и новым рулём. Диагональ экрана мультимедиасистемы увеличилась до восьми дюймов, изменилась форма и расположение дефлекторов вентиляции, дизайн панели приборов, а также блок управления климатом. Кроме того, отныне седан можно заказать с двухцветной отделкой интерьера.

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Фото: Honda City RS

Оснащение богатое: в списке опций есть система помощи при трогании в горку, камера заднего вида, круиз-контроль, функция запуска двигателя и отпирания дверей со смартфона, шесть подушек безопасности, система стабилизации и диодная оптика.

Стартовая цена Honda City в Тайланде — 579,5 тысяч батов (около 1 миллиона 225 тысяч рублей по текущему курсу). Топ-версия RS с чёрным декором и максимальным оснащением оценивается в 739 тысяч батов (1 миллион 563 тысячи рублей). Седан уже доступен к заказу, а «живые» машины появятся в салонах тайских дилеров через месяц.

Для компании Honda модель City — бестселлер азиатского рынка. В течение 2019 года компания сумела реализовать более 100 тысяч седанов. После ключевого тайского рынка, City предложат в Индии, Китае и Южной Америке. В России автомобиль можно не ждать, ведь у нас официально продаются только вседорожники Pilot и CR-V.