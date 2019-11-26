Honda показала альтернативу Kia Rio с расходом 4,2 литра

Новинку приводит в движение безальтернативный наддувный двигатель 1.0 мощностью 122 лошадиные силы и крутящим моментом 173 Нм, доступным в диапазоне от 2000 до 4500 оборотов в минуту. Honda заявляет, что литровый мотор не только экономичен, но и не уступает по мощности 1,5-литровому «атмосфернику», а по крутящему моменту сравним с безнаддувным двигателем 1,8 литра. Для любителей активной езды Honda позволяет оснастить City подрулевыми лепестками для ручного переключения между семью виртуальными передачами.

В салоне City пятого поколения отличился обновлённой приборной панелью и новым рулём. Диагональ экрана мультимедиасистемы увеличилась до восьми дюймов, изменилась форма и расположение дефлекторов вентиляции, дизайн панели приборов, а также блок управления климатом. Кроме того, отныне седан можно заказать с двухцветной отделкой интерьера.