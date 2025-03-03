Honda переносит производство Civic из-за нововведений Трампа

Что же касается нового таможенного сбора на товары из Мексики и Канады, которые вводит Дональд Трамп, то его могут начать взымать уже в начале марта. В дальнейшем такой же налог может быть введен и в отношении товаров, импортируемых в США из Европы. Так что, помимо Honda, возможность переноса производства уже обдумывают и другие автомобильные компании, например Porsche и Audi.