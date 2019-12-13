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12:23

Honda показала Civic Type R за 5,5 миллиона рублей

Хэтчбек построен в рамках клиентской гоночной программы HPD

Алексей Носаченко
Подразделение Honda Performance Development представило новый гоночный автомобиль для клиентской гоночной программы. Хэтчбек Type R TC попадает аккурат между Civic Si TCA и Type R TCR и адресован командам, участвующим в серии SRO TC Americas и любительских туринговых состязаниях.

Honda Civic Type R TC представляет собой доработанный под техрегламент серии TC серийный хот-хэтч Civic Type R. У него даже сохранился стандартный кузов, но некоторые элементы все-таки новые: в их числе решетка радиатора, капотом с вентиляционными прорезями и аэродинамический обвес. К двигателю — двухлитровой «турбочетверке» VTEC Turbo — можно подключить различные блоки управления, а настроен он на отдачу 274–335 лошадиных сил.

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Хэтчбеку достались гоночные интеркулер и масляный радиатор, выпускной тракт HPD/Borla, шестиступенчатая «механика» с усиленными 3- и 4-й передачами, дифференциал повышенного трения HPD/Cusco в передней оси, двусоставные тормозные роторы HPD Girodisc диаметром 350 миллиметров, 61-литровый гоночный топливный бак HPD/Pyrotect, вварной каркас, кресла-ковши и шеститочечные ремни безопасности OMP.

Приобрести хэтчбек Honda Civic Type R TC могут только покупатели с открытой гоночной лицензией. Вместе с машиной они получат доступ к сладу запчастей и выделенной линии техподдержки. Цена гоночной машины составляет 89 900 долларов, что эквивалентно 5,6 миллиона рублей. При этом спорткар начально уровня Civic Si TCA обойдется в 52 500 долларов (3,3 миллиона рублей), а топовый Type R TCR — в 172 238 долларов (10,8 миллиона рублей).