Honda показала Civic Type R за 5,5 миллиона рублей

Honda Civic Type R TC представляет собой доработанный под техрегламент серии TC серийный хот-хэтч Civic Type R. У него даже сохранился стандартный кузов, но некоторые элементы все-таки новые: в их числе решетка радиатора, капотом с вентиляционными прорезями и аэродинамический обвес. К двигателю — двухлитровой «турбочетверке» VTEC Turbo — можно подключить различные блоки управления, а настроен он на отдачу 274–335 лошадиных сил.