Honda обновила кроссовер CR-V

Американский филиал Honda рассчитывает запустить в продажу CR-V 2020 модельного года в четвёртом квартале. Гибридные кроссоверы поступят к официальным дилерам в следующем году. Цены будут объявлены позже.

В России цены на CR-V начинаются с отметки в 2 миллиона 135 тысяч рублей. Максимально оснащённый кроссовер будет стоить около 2 миллионов 700 тысяч рублей. Продажи вседорожников слабые: в салонах ещё есть машины прошлого года выпуска, а всего за шесть месяцев 2019 года удалось продать 765 вседорожников.

По собственной информации «Мотора», обновленный CR-V появится в России не раньше следующего года.