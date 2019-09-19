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11:59

Honda обновила кроссовер CR-V

Модель для Америки получила косметические изменения внешности и гибридную версию

© Honda
Спустя три года года после выхода CR-V пятого поколения Honda выпустила рестайлинговую версию модели для рынка США. Основное техническое новшество — появление в Америке гибрида, вслед за рынками Японии и Европы. Внешнее обновление свелось к штрихам: затемнённой оптике, стайлингу бамперов и радиаторной решётки, трансформации выхлопной системы, новым хромированным деталям.

В салоне рестайлинговый CR-V выдаёт только изменённый центральный тоннель с беспроводной зарядкой смартфона и двумя разъёмами USB. У гибрида отличий больше: как и на европейских и японских версиях, электрифицированный CR-V для США лишился рычага трансмиссии — теперь сменой режимов заведует кнопочный селектор. Кроме того, экологически дружественная версия выделяется оригинальной графикой приборной панели и деталями оформления экстерьера.

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Обновлённый CR-V унаследовал гибридную силовую установку у спецификации для внутреннего рынка: в тандеме с 2,0-литровым атмосферным 145-сильным четырёхцилиндровым бензиновым двигателем работают два электромотора, что позволяет получить совокупную отдачу в 215 лошадиных сил. Американские гибриды будут исключительно полноприводными. По оценкам Honda, электрифицированный кроссовер в городском цикле должен быть на 50 процентов экономичнее обычной версии. Аккумуляторные батареи гибрида удалось разместить под полом, так что по трансформации салона бензоэлектрическая версия не уступает обычной.

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Версии кроссовера с традиционными ДВС лишились безнаддувного 2,4-литрового 187-сильного двигателя. Теперь базовым силовым агрегатом будет 1,5-литровый турбомотор мощностью в 193 лошадиные силы, совмещенный с вариатором.

Американский филиал Honda рассчитывает запустить в продажу CR-V 2020 модельного года в четвёртом квартале. Гибридные кроссоверы поступят к официальным дилерам в следующем году. Цены будут объявлены позже.

В России цены на CR-V начинаются с отметки в 2 миллиона 135 тысяч рублей. Максимально оснащённый кроссовер будет стоить около 2 миллионов 700 тысяч рублей. Продажи вседорожников слабые: в салонах ещё есть машины прошлого года выпуска, а всего за шесть месяцев 2019 года удалось продать 765 вседорожников.

По собственной информации «Мотора», обновленный CR-V появится в России не раньше следующего года.