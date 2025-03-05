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Опубликовано 05 марта 2025, 14:09
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В России появилась премиум-версия Honda CR-V: известна цена

Поставки новых автомобилей Honda в Россию организовала компания «Мотор-Плейс»
В Россию едет кроссовер Honda CR-V: он стоит почти 6 млн рублей. О появлении на рынке премиального исполнения CR-V за 5,9 миллиона рассказали в компании «Мотор-Плейс», которая выступает эксклюзивным представителем и импортером автомобилей Honda в России. Модели японской марки продаются у нас со всеми необходимыми сертификатами, они проходят тесты безопасности, на них уплачены все платежи, налоги и сборы. Кроме того, на все машины, включая новый CR-V в комплектации Premium, распространяется официальная гарантия Honda.
Honda CR-V для рынка КНР
Honda CR-V для рынка КНР
© Honda
Лиза Будрина

Honda CR-V шестого поколения оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 193 лошадиные силы в связке с вариатором, привод у такого кроссовера полный. Заявленный расход топлива в смешанном цикле — 8,2 литра на 100 километров. В комплектацию Premium включен двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз, система предотвращения столкновений, система удержания в полосе, дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ, а также панорамная крыша и электропривод двери багажника.

В России появилась премиум-версия Honda CR-V: известна цена

© Honda

На российском сайте Honda CR-V представлен в двух комплектациях — Premium и Prestige. Вторая отличается наличием подогревов передних и задних сидений, вентиляцией передних кресел, проекционным дисплеем и аудиосистемой Bose с 12 динамиками (в версии Премиум их восемь).

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Автомобили Honda поставляют в Россию из Китая. Помимо CR-V, на сайте представлены кроссоверы Vezel, UR-V, ZR-V, минивэн Odyssey, седан Accord и хэтчбек Fit. В разделе «Автомобили в наличии» можно найти 14 доступных для покупки CR-V 2023 и 2024 годов выпуска.

Источник:Мотор-Плейс
Автор:Лиза Будрина
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