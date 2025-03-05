В России появилась премиум-версия Honda CR-V: известна цена

В России появилась премиум-версия Honda CR-V: известна ценаПоставки новых автомобилей Honda в Россию организовала компания «Мотор-Плейс»
Honda CR-V шестого поколения оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 193 лошадиные силы в связке с вариатором, привод у такого кроссовера полный. Заявленный расход топлива в смешанном цикле — 8,2 литра на 100 километров. В комплектацию Premium включен двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз, система предотвращения столкновений, система удержания в полосе, дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ, а также панорамная крыша и электропривод двери багажника.
На российском сайте Honda CR-V представлен в двух комплектациях — Premium и Prestige. Вторая отличается наличием подогревов передних и задних сидений, вентиляцией передних кресел, проекционным дисплеем и аудиосистемой Bose с 12 динамиками (в версии Премиум их восемь).
Автомобили Honda поставляют в Россию из Китая. Помимо CR-V, на сайте представлены кроссоверы Vezel, UR-V, ZR-V, минивэн Odyssey, седан Accord и хэтчбек Fit. В разделе «Автомобили в наличии» можно найти 14 доступных для покупки CR-V 2023 и 2024 годов выпуска.