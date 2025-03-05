В России появилась премиум-версия Honda CR-V: известна цена

Поставки новых автомобилей Honda в Россию организовала компания «Мотор-Плейс»

В Россию едет кроссовер Honda CR-V: он стоит почти 6 млн рублей. О появлении на рынке премиального исполнения CR-V за 5,9 миллиона рассказали в компании «Мотор-Плейс», которая выступает эксклюзивным представителем и импортером автомобилей Honda в России. Модели японской марки продаются у нас со всеми необходимыми сертификатами, они проходят тесты безопасности, на них уплачены все платежи, налоги и сборы. Кроме того, на все машины, включая новый CR-V в комплектации Premium, распространяется официальная гарантия Honda.