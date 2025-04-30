Honda CR-V получил «внедорожную» версию

Кроссовер Honda CR-V вот уже более 25 лет остаётся бестселлером американского рынка, причем в прошлом году был установлен абсолютный рекорд продаж — свыше 400 тысяч экземпляров. Сейчас модель пребывает в шестом поколении, и обновление в рамках смены модельного года должно сделать её более привлекательной. Для этого расширен список стандартного оснащения и добавлена новая версия — «внедорожная» версия TrailSport, как у Pilot и Passport.