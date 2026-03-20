Honda добавила турбонаддув в компактный фургон N-Van

Модель выпускается с 2018 года и по-прежнему отлично справляется с задачами. Фургон остается популярным для городских доставок и выездов на природу — во многом благодаря отсутствию центральной стойки со стороны пассажира и продуманной трансформации сидений. Внешне модель почти не изменилась.

Наиболее заметные изменения в интерьере — цифровая панель на 7 дюймов и двухспицевое рулевое колесо, знакомые по электрическому N-Van e и N-Box. Для поклонников загородного отдыха Honda подготовила важное обновление флагманской версии N-Van. Комплектация, которую теперь называют Nature Style (ранее Style+ Nature), получила турбированный 660-кубовый трехцилиндровый двигатель. Его отдача выросла до 63 лошадиных сил, тогда как атмосферная версия довольствуется 52 л.с. Это заметный шаг вперед для компактного фургона.

Nature Style сохранила брутальный образ с черными деталями и стилизованными наклейками. Комплектация Fun получила новые цвета — «Осенний желтый жемчуг» и «Ботанический зеленый жемчуг». Кроме того, доступен широкий каталог аксессуаров Honda Access для индивидуальной настройки автомобиля.

