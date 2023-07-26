У Honda e не будет второго поколения

У Honda e не будет второго поколенияЭффектный электрокар Honda снимут с производства
Электрический хэтчбек Honda e в стиле ретро отправят в отставку без преемника. Как сообщает Autocar со ссылкой на представителя британского офиса Honda, японский автопроизводитель решил не выпускать второе поколение модели, а вместо этого сосредоточиться на батарейных кроссоверах. Это объясняется низкими продажами Honda e — вместо запланированных десяти тысяч машин в год дилеры продают в разы меньше. Так, например, в дебютном для модели 2020 году европейцы купили чуть больше четырех тысяч таких машин, а в 2021-м —3,7 тысячи.
Премьера Honda e состоялась в 2019 году, и публика тепло встретила хэтчбек с дизайном в стиле ретро. Модель, ориентированная в первую очередь на европейский рынок, в 2021-м даже завоевала звание «Автомобиль года в Германии».
Заднеприводный Honda e оснащен тяговой батареей емкостью 35,5 киловатт-часа. С помощью терминалов быстрой зарядки запас энергии можно пополнить до 80 процентов за полчаса. Заявленное время разгона до «сотни» — восемь секунд ровно, а пробег на одной зарядке составляет 220 километров по измерительному циклу WLTP.
Японская марка намеревалась продавать в Европе до 10 тысяч экземпляров Honda e в год, однако электрокар не оправдал ожиданий. Одной из причин неудачи модели Autocar называет ее высокую стоимость — от 39,9 тысячи евро (почти четыре миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).
Кроме того, сегмент субкомпактных автомобилей заметно уступает по объемам продаж кроссоверам. Так что Honda решила сосредоточится именно на SUV: на европейский рынок выходит компактный электрический кроссовер e:Ny1 с батареей емкостью 68,8 киловатт-часа. И на него компания тоже делает большую ставку — Honda рассчитывает, что на e:Ny1 будет приходиться пятая часть от общего объема продаж марки в Европе.