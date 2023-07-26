У Honda e не будет второго поколения

Премьера Honda e состоялась в 2019 году, и публика тепло встретила хэтчбек с дизайном в стиле ретро. Модель, ориентированная в первую очередь на европейский рынок, в 2021-м даже завоевала звание «Автомобиль года в Германии».

Заднеприводный Honda e оснащен тяговой батареей емкостью 35,5 киловатт-часа. С помощью терминалов быстрой зарядки запас энергии можно пополнить до 80 процентов за полчаса. Заявленное время разгона до «сотни» — восемь секунд ровно, а пробег на одной зарядке составляет 220 километров по измерительному циклу WLTP.