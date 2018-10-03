Honda и GM вместе будут делать беспилотники

Общая сумма инвестиций Honda в развитие беспилотных технологий за ближайшие 12 лет составит около трех миллиардов долларов. Эти средства направят на разработку дизайна, проектирование и производство беспилотников, а также масштабное продвижение новых технологий. По предварительной информации, автономные автомобили Honda и Cruise Automation станут частью сервиса райдшеринга.

General Motors уже вложила значительные средства в развитие Cruise, которые потратили на найм инженеров и постройку около сотни экспериментальных прототипов. Часть беспилотников компания использует для перевозки своих сотрудников в черте Сан-Франциско.

В январе General Motors показала интерьер беспилотника Cruise AV, который появится на дорогах уже в следующем году. Автомобиль, построенный на базе электрокара Chevrolet Bolt, полностью лишен каких-либо органов управления.