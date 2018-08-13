Кроссоверу Honda HR-V освежили внешность и добавили турбомотор

Компактный кроссовер Honda HR-V прошел плановый рестайлинг. А в следующем году он получит еще и новый полуторалитровый турбомотор.

Кроссовер HR-V второго поколения создан на платформе хэтчбека B-класса Honda Jazz, и выпускается с 2015 года. Самое заметное отличие машины после рестайлинга — это широкая хромированная полоса на передке, визуально объединяющая фары.

Помимо этого, модель получила новый передний бампер с воздухозаборниками другой формы и фары с хромированными накладками и ходовыми огнями другой формы. Сзади — затемненные фонари и хромированная накладка на пятой двери. Кроме того, HR-V в богатых комплектациях отныне будет оснащаться полностью светодиодными фарами.

В салоне — новые передние кресла с более развитой боковой поддержкой и тканевая обивка улучшенного качества. А в дорогих комплектациях обивка комбинированная, кожано-тканевая. А еще часть машин будет оснащаться системой активного шумоподавления. Она отслеживает звуки с помощью двух микрофонов, а затем перекрывает их противофазными аудиосигналами через динамики.

Есть и новинки по технической части, главная из которых — это появление 1,5-литрового турбомотора. Аналогичный мотор ставится на другие модели Honda — Civic, Accord и CR-V. В зависимости от версии он развивает от 174 до 205 лошадиных сил, а точные характеристики этого мотора на HR-V пока неизвестны.

Продажи обновленной «Хонды» HR-V начнутся в октябре этого года, но на первых порах машины будет продаваться с прежней комбинацией моторов: 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 130 лошадиных сил и дизелем 1.6 мощностью 120 лошадиных сил. Бензиновый двигатель может сочетаться с «механикой» или «автоматом», дизель — только с механической трансмиссией.

Весной следующего года в продажу поступят кроссоверы с турбомотором. В России модель не продается.