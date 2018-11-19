Гоночный пикап Honda едва не столкнулся с автомобилем зрителя

В официальном сообщении Honda указано, что Росси с трудом избежал столкновения. Пилот задел правую часть «Джипа» и оторвал ему зеркало. Несмотря на происшествие, команда смогла удержать лидирующую позицию в Class 7 (модифицированные пикапы и внедорожники с шестицилиндровыми двигателями), а по итогам гонки занять второе место.
Видео: Team 4M Offroad
Гоночный пикап Ridgeline Baja Race Truck оснащен двигателем, разработанным подразделением Honda Performance Development. Это 3,5-литровый твин-турбо V6, построенные на базе мотора от серийного Ridgeline. Отдача агрегата, работающего в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач, составляет около 550 лошадиных сил.