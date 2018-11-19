Гоночный пикап Honda едва не столкнулся с автомобилем зрителя

Автогонщик Александр Росси, выступающий за команду Honda Off-Road Racing в Baja 1000, едва не столкнулся с внедорожником одного из зрителей гонки. Jeep Grand Cherokee двигался по левой стороне трассы в противоположном направлении, когда пикап Ridgeline Baja Race Truck буквально выпрыгнул ему навстречу. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.