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14:59

Видео: Honda показала работу новой подушки безопасности

Трёхкамерный аирбэг, разработанный вместе с фирмой Autoliv, дебютирует в 2020 году

© Honda
Компания Honda продемонстрировала работу трёхкамерной подушки безопасности нового типа. По расчётам японской фирмы, прогрессивный аирбэг позволит улучшить защиту переднего пассажира при лобовом и боковом ударе. Тестовые испытания прошли успешно: трёхкамерные подушки появятся на серийных автомобилях Honda в 2020 году.

Ключевое отличие новой подушки от обычного аирбэга с одним надувным отсеком — сочетание четырёх компонентов: трёх секций подушки безопасности и «парусной панели» между двумя крайними отсеками. Создатели сравнивают принцип работы нового аирбэга с бейсбольной рукавицей: трёхкамерная подушка аккуратно ловит и замедляет голову пассажира, помогая свести к минимуму черепно-мозговые травмы и переломы шейных позвонков.

Наиболее эффективной технология может быть в случае бокового удара или лобового удара со смещением: три секции позволяют снизить вероятность получения травм в результате хаотичного поворота головы или её соскальзывания с подушки безопасности.

Президент американского научно-исследовательского филиала Honda Джим Келлер подчеркнул, что новая разработка стала результатом непрерывной работы Honda над повышением безопасности. Келлер назвал трёхкамерную подушку «революционной технологией» и выразил уверенность, что новинка сможет спасти множество жизней.

Источник: carscoops.com