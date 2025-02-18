Honda готова возобновить переговоры о слиянии с Nissan, но при одном условии

Honda готова возобновить переговоры о слиянии с Nissan, но при одном условииКомпания требует отставки главы Nissan
Honda, как сообщалось, была недовольна скоростью оптимизации Nissan: последний так и не смог доказать, что сможет в ближайшие годы сделать бизнес успешным. После этого Honda предложила Nissan стать дочерней компанией, на что последняя ответила резким отказом. Топ-менеджеры официально подтвердили окончание переговоров.
Глава Honda Тосихиро Мибе отметил, что ему «правда жаль, что все так закончилось». Однако Honda готова возобновить переговоры, если у Nissan будет руководитель, способный лучше справиться с внутренней оппозицией.
Учида ранее намекал, что собирается покинуть пост до 2026 года. По данным инсайдеров, Nissan уже начал неофициально обсуждать сроки его ухода.
В числе других инвесторов, способных «спасти» Nissan, называлась тайваньская Foxconn. Компания, известная производством смартфонов Apple и других гаджетов, пока заняла выжидательную позицию. Однако сделка с Nissan позволила бы ей осуществить проект по выпуску собственных автомобилей, концепты которых она показывала еще в 2022 году.