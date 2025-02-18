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Опубликовано 18 февраля 2025, 16:41
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Honda готова возобновить переговоры о слиянии с Nissan, но при одном условии

Компания требует отставки главы Nissan
Honda все еще готова «спасать» Nissan. Но есть условие. Honda может возобновить переговоры об объединении с переживающим кризис Nissan, но только если последний сменит генерального директора. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на анонимные источники. Нынешний глава Nissan Макото Учида был одним из сторонников сделки, однако его отношения с руководством Honda за последнее время сильно ухудшились.
Макото Учида
Макото Учида
© Nissan
Мария Руцкая

Honda, как сообщалось, была недовольна скоростью оптимизации Nissan: последний так и не смог доказать, что сможет в ближайшие годы сделать бизнес успешным. После этого Honda предложила Nissan стать дочерней компанией, на что последняя ответила резким отказом. Топ-менеджеры официально подтвердили окончание переговоров.

Глава Honda Тосихиро Мибе отметил, что ему «правда жаль, что все так закончилось». Однако Honda готова возобновить переговоры, если у Nissan будет руководитель, способный лучше справиться с внутренней оппозицией.

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Учида ранее намекал, что собирается покинуть пост до 2026 года. По данным инсайдеров, Nissan уже начал неофициально обсуждать сроки его ухода.

В числе других инвесторов, способных «спасти» Nissan, называлась тайваньская Foxconn. Компания, известная производством смартфонов Apple и других гаджетов, пока заняла выжидательную позицию. Однако сделка с Nissan позволила бы ей осуществить проект по выпуску собственных автомобилей, концепты которых она показывала еще в 2022 году.

Источник:Financial Times
Автор:Мария Руцкая
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#Nissan
#Honda
#Япония