Honda готова возобновить переговоры о слиянии с Nissan, но при одном условии

Honda, как сообщалось, была недовольна скоростью оптимизации Nissan: последний так и не смог доказать, что сможет в ближайшие годы сделать бизнес успешным. После этого Honda предложила Nissan стать дочерней компанией, на что последняя ответила резким отказом. Топ-менеджеры официально подтвердили окончание переговоров.

Глава Honda Тосихиро Мибе отметил, что ему «правда жаль, что все так закончилось». Однако Honda готова возобновить переговоры, если у Nissan будет руководитель, способный лучше справиться с внутренней оппозицией.